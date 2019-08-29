İstanbul'da ulaşımda yeni dönem! İmamoğlu detayları açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'un yoğun hatları üzerinden bir tespit ile hem metro hem de otobüs hatlarında kesintisiz ulaşımı 30 Ağustos gecesi 00.30 itibarıyla başlatacağız. Bu ulaşım, cuma-cumartesi geceleri saat 00.30-05.30 arasında sağlanacak. Özellikle sabah erken saatte işi için yola çıkan emekçi dostlarımızın hiçbir sıkıntı yaşamaması adına saat dilimini 00.30-05.30 olarak belirledik." dedi.

TOPLU TAŞIMA 24 SAAT HİZMET VERECEK

İmamoğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla Sultanahmet Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı"nda verilen arada, İstanbul’da 24 saat toplu ulaşım döneminin başlamasına ilişkin basın toplantısı yaptı.

Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos gecesi saat 00.30 itibarıyla gece ulaşımına dönük metro ve otobüs hatlarında hizmetin başlayacağını belirterek, "Bu, dünyada 8 kentten birisi olmamıza da dönük bir durum yaratacak. Zira İstanbul, nüfusuyla ve kent yaşamıyla 24 saat ulaşıma muhtaç olan bir şehir. Bu konuda da yoğun bir talep tarafımıza hem kampanya döneminde hem de göreve geldikten sonra iletilmişti." dedi.

Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'un yoğun hatları üzerinden bir tespit ile hem metro hem de otobüs hatlarında kesintisiz ulaşımı 30 Ağustos gecesi 00.30 itibarıyla başlatacaklarını belirten İmamoğlu, "Bu ulaşım, cuma-cumartesi geceleri saat 00.30-05.30 arasında sağlanacak. Özellikle sabah erken saatte işi için yola çıkan emekçi dostlarımızın hiçbir sıkıntı yaşamaması adına saat dilimini 00.30-05.30 olarak belirledik." diye konuştu.

6 METRO HATTINDA GECE ULAŞIMI

İmamoğlu, başlatılan bu yeni uygulama çerçevesinde ilk etapta İstanbullulara M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı, M2 Yenikapı-Taksim Hacıosman Metro Hattı, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü Metro Hattı'nın hizmet vereceğini açıkladı.

Aynı zamanda gece hizmet verecek metro hatlarının, 8 İETT hattı ve metrobüs ile de entegre olacağını ifade eden İmamoğlu, gece boyunca hizmet veren 24 İETT hattı içinden metro ile entegre olacak hatların 34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy, 15F Beykoz-Kadıköy, 25G Sarıyer-Taksim, 40 Rumelifeneri/Garipçe-Taksim, E10 Sabina Gökçen Havalimanı/Kurtköy-Kadıköy, E3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metrosu olacağını söyledi.

GECE SEFERLERİ ÇİFT BİLET

İmamoğlu, gece hizmet verecek bu metro ve İETT hatlarındaki seyahat edecek olan vatandaşların, çift tarife basarak seyahat etme imkanı olacağını belirtti.

"DAHA YÜKLÜ TESPİTLERİMİZ VAR"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, bir soru üzerine bu hatların sayısını ileride ihtiyaca dönük arttırmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden vakıflara aktarılan paralara ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"Vakıflar deyince muğlak konuşmuyoruz. Elbetteki tespit ettiğimiz ve edeceğimiz, bu anlamda İstanbulluların ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin bize göre öncelikle toplum lehine değil de farklı kavramlarla kullanıldığını tespit ettiğimiz vakıflar. O bakımdan tespit ettiğimiz ve adım attığımız şekil bu yönde. Ne yazık ki başlangıç evet oldukça daha fazla ve daha yüklü tespitlerimiz var.

Ama bunları somutlaştıkça, idari anlamda içinde bulunduğumuz durumda, geçmişte alınan kararlarla bağlantısı ne, nasıl adımlar atmalıyız konusunda da araştırmalarımız var hem hukuki hem de idari. Ne yazık ki başlangıç keşke, bence bütçenin iyi kullanılmadığı, doğru kullanılmadığı yönündeki bu kullanım biçimleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasaydı. Düzeltmek bize nasip olacak."

"BİZ, HİÇBİR VAKFI SUÇLAYARAK YOL ALMIYORUZ"

"Vakıflarla ilgili iptal edilen sözleşmeler, protokoller başka vakıflara yönlendirilecek mi?" sorusu üzerine İmamoğlu, şunları dile getirdi:

"Biz, hiçbir vakfı suçlayarak yol almıyoruz. Örnekleri zaten elimizde var. Sorgusuz, sualsiz toplumun kabulünü, toplumun hassasiyetlerini bence hiçbir şekilde devrede tutmadan alınmış, bireysel kararlar bunlar. Ben açıkçası çok yakın zamanda kurulmuş ve kurucuları belli olan bazı vakıfların toplum ve kamuyu kapsayıcı faaliyetlerde bulunacağı konusunda tereddütlü bir insanım. Benim gibi bu tereddüdü yaşayan milyonlarca insan var İstanbul'da. Böyle bir yöntemle siz belediyenin parasını, sağa sola dağıtamazsınız. Ama bu ülkede düzgün vakıflar var, vakıf bütçelerle onlarla iş birliği yapılabilir. Ama düşünün bir vakıf için 165 milyon liraya bir bina yapmak bunu anahtar teslimi teslim etmek ve orada bir yurt hizmeti yapılması... Büyükşehir Belediyesi kendisi yapar bu hizmeti. Bu ve bunun gibi hizmetleri ben kapsayıcı ve kamuya ait bütçenin eşitlikçi kullanımına aykırı görüyorum."

Ekrem İmamoğlu, bazı vakıfların nakdi yardım almadıklarını açıkladıklarının hatırlatılması üzerine, "Nakdi yardım almama bu da çok enteresan bir şey. Markete gidiyorsunuz kredi kartı kullanıyorsunuz. Nakit alış verişi yapmadım oluyor. Bu, buna benziyor. Bir bina yapıp ona teslim etmek, 56 milyon liralık yemek hizmeti vermek... Vatandaş ne dediğimizi ve ne anladığımızı anladı." dedi.

"Söz konusu vakıfların yönetim kurulunda, belediye yöneticilerinden isimler de vardı. Sizin döneminizde bu tür vakıflarda, belediyeden isimler olacak mı?" sorusu üzerine İmamoğlu, "İnsanların vakıflarda yönetim kurulu üyesi olması bizim takip edeceğimiz bir konu değil ya da bizimle ilgili mahsurlu bir durum yok. O, kendi kişisel tercihi." yanıtını verdi.