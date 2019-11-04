İstanbul'da ''ıspanak'' kabusu! Zehirlenmelerin sebebi belli oldu!

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, ıspanak tüketimi nedeniyle gelen ihbar üzerine gerekli incelemelerin yapıldığını, zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğunu bildirdi.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kendilerine 2 Kasım'da yapılan ihbarda, ıspanak tüketimi sonrası zehirlenme olduğunun bildirildiği hatırlatıldı.

Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir. Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür. İl müdürlüğümüze ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmekte, konuyla ilgili değişik ilçelerimizden sağlık kuruluşlarına başvuranların ıspanak satın aldıkları işletmeler, resmi kontrole tabi tutulmakta, numune alınmakta ve alınan numuneler laboratuvarlara gönderilmektedir. Halkımızın tüketecekleri tüm gıdaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir."

İstanbul'da ıspanak yedikten sonra zehirlendiği iddia edilen 44 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 25 hastanın taburcu olduğunu, 19'nun hastanede tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Hastaların hayati tehlikesi bulunmuyor.

HASTA YAKINLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ahmet Gül’ün oğlu Sami Gül, iş yerinde pişirilen ıspanağı yiyen 8 kişinin zehirlendiğini belirterek, “Çok net bilgi sahibi olmamakla birlikte, 3-4 saat önceydi. Telefon alıyoruz kardeşimden, babam ve diğer kardeşim, 4 kardeşiz biz zaten. Zehirlendiklerini, hastaneye geldiklerini söylediler. Ispanak yemişler diye biliyoruz. Ispanağın yanında bir sebze ya da ot varmış. Adını da tam telaffuz edemiyorum. Marketten alışveriş yapıyorlar. Ispanak alıyorlar. Getiriyorlar, bir kaç saat sonra pişiriyorlar. 8 kişi yiyorlar. Çapa’da da var şu anda. Sarıgazi diye duydum’ diye konuştu.

Gül, ‘Bir kaç hastanede var. Ama ilk gittikleri yer Haseki Hastanesi. Oradan farklı hastanelere göndermişler. İşyerinden 8 kişi, ıspanak zehirlenmesi yaşıyor. Buradakiler, birisi babam birisi kardeşim. Biraz önce kardeşimle konuştum. Normal değil ama normale doğru gidiyor. Babamın durumu ciddi zannediyorum. Çünkü kırmızı bölge dedikleri bir yer var. Yoğun bakım herhalde dereceleri var. Şu an müşahede altında kendinde değil” dedi.

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