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‘İstanbul ve Ankara’da Visit Petersburg ofisi açılabilir’

Rusya’nın St. Petersburg kentinin Valisi Aleksandr Beglov, kentin resmi turistik sitesi Visit Petersburg’un İstanbul ve Ankara’da ofislerinin açılması konusu üzerinde çalışıldığını söyledi.

‘İstanbul ve Ankara’da Visit Petersburg ofisi açılabilir’

Rusya’nın St. Petersburg kentinin Valisi Aleksandr Beglov, kentin resmi turistik sitesi Visit Petersburg’un İstanbul ve Ankara’da ofislerinin açılması konusu üzerinde çalışıldığını söyledi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 14:30
‘İstanbul ve Ankara’da Visit Petersburg ofisi açılabilir’

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’la görüşen Beglov, “Ankara ve İstanbul’da Visit Petersburg’un turist ofislerinin açılması konusu üzerinde çalışılıyor. Ankara’daki ofisin Türk-Rus Dostluk Evi’nde açılması düşünülüyor. İstanbul’daki de St. Petersburg bilgi ve iş merkezinde olacak” dedi.

Beglov’a göre, bu ofislerin görevi Rusya’dan elektronik vize alma işlemlerinin yürütülmesinin yanı sıra gezi, sağlık ve iş turizmi de dahil olmak üzere genel anlamda turizmin gelişmesine katkı sunmak olacak.

Visit Petersburg’un yurtdışındaki ofislerinin amacı kent hakkında turistlere bilgi vermek ve kentin uluslararası anlamda turistik bir destinasyon olarak tanıtılmasını sağlamak. Visit Petersburg ofislerinde turistler kentteki otel, gezilerek yerler ve uygun seyahat güzergahları hakkında bilgi alıyor. Visit Petersburg’un halihazırda Tokyo, Paris, Taipei, Hong Kong, Rimini, Mumbai, Yeni Delhi, Dubai ve Tahran’da ofisleri bulunuyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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