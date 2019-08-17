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İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı: Sürecek

İstanbul Valiliği, kentteki kuvvetli yağışın gece boyunca süreceğini, sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı: Sürecek

İstanbul Valiliği, kentteki kuvvetli yağışın gece boyunca süreceğini, sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceğini bildirdi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:17
İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı: Sürecek

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrasında Fatih'te metrekareye 114, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye'de ise metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağışın düştüğü kaydedildi. 

Etkili olan sağanak ve hava muhalefeti nedeniyle 13.10-14.30 saatleri arasında Şehir Hatları vapur seferlerinin yapılamadığı belirtilen açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinin ise geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.  

Açıklamada, itfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Zabıta Komuta Merkezlerine saat 16.00 itibariyle 2 bin 414 ihbar yapıldığı, alınan taleplerin süratle değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için bütün ekiplerin seferber edildiği vurgulandı. 

Unkapanı Köprüsü civarında biriken yağmur sularının tahliyesi neticesinde, kimliği belirlenemeyen bir kişinin cesedinin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca otopsi çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi. 

Açıklamada Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği, sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceği belirtildi.

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