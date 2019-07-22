İstanbul Valiliği kentteki Suriyeli göçmenler için tarih verdi

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele için hazırladığı eylem planını açıkladı.

İstanbul'da 522 bin 381 yabancı uyruklunun bulunduğu belirtilen açıklamada, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancının bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: