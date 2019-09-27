İstanbul Üniversitesi'nde ''hasarlı bina'' eylemi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri dün meydana gelen depremde okulda hasar oluştuğu gerekçesiyle oturma eylemi yaptı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasının hasar gördüğünü belirten öğrenciler derslere girmedi.

Beyaz önlüklerle fakülte önünde bir araya gelen öğrenciler, "Can güvenliğimiz yok", "Hasta ve hekim için can güvenliği" yazılı pankartlar açtı.

Öğrenciler, depremin ardından binadaki hasarın gözle görülür hale geldiğini, fakültenin eğitim ve hasta bakımı için uygun olmadığını iddia etti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Haber3