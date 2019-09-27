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İstanbul Üniversitesi'nde ''hasarlı bina'' eylemi

İstanbul Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi öğörencileri, dün meydana gelen depremde okul binasında hasar oluştuğu gerekçesiyle derslere girmeyerek oturma eylemi yaptı.

İstanbul Üniversitesi'nde ''hasarlı bina'' eylemi

İstanbul Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi öğörencileri, dün meydana gelen depremde okul binasında hasar oluştuğu gerekçesiyle derslere girmeyerek oturma eylemi yaptı.

27 Eylül 2019 Cuma 15:45
İstanbul Üniversitesi'nde ''hasarlı bina'' eylemi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri dün meydana gelen depremde okulda hasar oluştuğu gerekçesiyle oturma eylemi yaptı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasının hasar gördüğünü belirten öğrenciler derslere girmedi.

Beyaz önlüklerle fakülte önünde bir araya gelen öğrenciler, "Can güvenliğimiz yok", "Hasta ve hekim için can güvenliği" yazılı pankartlar açtı.

Öğrenciler, depremin ardından binadaki hasarın gözle görülür hale geldiğini, fakültenin eğitim ve hasta bakımı için uygun olmadığını iddia etti.

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istanbul üniversitesi nde hasarlı bina eylemi
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