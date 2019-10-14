İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü’nün özel etkinliği “EUREKA’19”da girişimci adaylarıyla buluşacak

Türkiye’nin yeni nesil ve yerli sosyal ağ uygulaması olmak için yola çıkan ve sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda uygulamalar geliştiren uygulama girişimi PeerBie, 16 Ekim 2019 tarihine İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü İşletme Fakültesi’nde bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan EUREKA’19 etkinliğinde üniversite öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte İstanbul’un farklı üniversitelerinden gelen girişim tutkunu öğrenciler bir araya gelecek ve başarılı girişimcilerden deneyimlerini dinleyecek.

Üniversite öğrencilerine girişimcilik ekosistemini tanıtmak, bu konuya dair bilinçlendirmek ve girişimcilik dünyasının en çok merak edilen konularına dair farkındalık yaratarak girişimci adayları cesaretlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, girişimci adayı gençler PeerBie standında girişimin kurucusu ile görüşüp bilgi alışverişi yapacak. Ayrıca etkinlikte, PeerBie Kurucusu Semih Seçer PeerBie girişimine kadarki ABD’de deneyimleri ve PeerBie girişiminin süreçleri hakkında konuşma yapacak. Burada özellikle rol bazlı sosyal ağların önemi, hayattaki rollerin dijital ortamda daha verimli nasıl yönetilebileceği, yönetimi sırasında etkin uygulama kullanmanın kazandırabilecekleri gibi girişimci adayların en çok merak ettiği konular masaya yatırılacak.

PeerBie Kurucusu Semih Seçer “Yaşadığımız çağ 21’inci yüzyıl. Hepimiz farklı rollerde olsak da aynı anda birçok işle ilgilenmek zorundayız. Bu durum gittikçe daha da zorlaşıyor ve zorlaşacak. Çünkü bir öğrenci iseniz, geleceğin potansiyel iş insanısınız, mevcut ailenizde bir rolünüz var ve bu rolünüz de yıllar içinde değişecek. Aynı zamanda bu üniversiteniz bitince bir mezun olacaksınız. Ayrıca bir mahalle de yaşıyorsunuz, bu da yıllar için de değişecek. Her birinin deneyimi şimdiden kimliğinize değer yaratarak eklemeniz gereken birer hazine. Peki nasıl? Doğru yerde olmak ve doğru araçlar kullanmak. Bir düşünün… Bundan birkaç yıl önce mezun olalım, geleceğe bakarız derdik. Şimdi mezun olmadan geleceğe bakmazsak geç kalıyoruz. Bütün bunlar hepimizde farkında olmadan inanılmaz bir baskı yaratıyor. Peki baskıyı geride bıraktığınız, hayatınızın her alanını ve rolünü bir uygulama altında birleştirebildiğiniz, bu birleşimden doğan network ve değer yaratımını hayatınızda yine avantaja dönüştürebileceğiniz bir aracınız olsa? İşte PeerBie olarak neden bu yola çıktık sorusuna verdiğimiz yanıtın öğrencilere ilham vereceğini biliyoruz. Ayrıca uygulama girişimimiz sosyal bir girişim, yani yaşayan ve yaşadıkça gelişen bir girişim. Bu sebeple ilham dolu öğrenciler ve girişimci adaylarıyla buluşacak olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz” açıklamasını yaptı. Ayrıca İstanbul Üniversitesi’ne ve bünyesindeki İşletme Kulübü’nün değerli etkinlik girişimini tebrik eden Seçer, “16 Ekim’de girişimciliğe meraklı ve vakti olan tüm öğrencilerin bu etkinliğe katılmasını tavsiye ediyoruz. Sosyal ağlarda etkin olmak için önce fiziksel hayatta etkin olmayı ve tanışarak, deneyimleyerek bilgi almanın önemini kendilerine buradan tekrar hatırlatmak istiyoruz” dedi.

İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Dr. Muhsin Murat Yaşlıoğlu, “Girişimcilik çağımızın en önemli konularından biri. Üniversite okuyan her öğrencinin en azından hakkında bilgi sahibi olması gerektiği bir kavram olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz, çağımızın tüm gelişmelerini yakından takip edip kendilerini geliştirmek durumundalar. Fakültemizin en eski öğrenci kulübü olan İşletme Kulübü ise sene içerisinde düzenlediği 5 büyük organizasyon ve yıllık olarak çıkarttığı dergisiyle bu konuda öğrenci arkadaşlarına birçok fırsat sunuyor. Farklı alanlarda düzenledikleri organizasyonlarla, alanında uzmanlaşmış üst düzey yöneticileri ve lider firmaları bir araya getirip, öğrencilerimizin ilk ağızdan bilgi almalarını sağlıyor. Geçtiğimiz sene ilk kez düzenlenen Eureka, girişimcilik dünyasına ait gelişmeleri yakalayan ve öğrencilerimizle buluşturan çok başarılı bir organizasyon. Bu alana eğilim göstermek isteyen öğrenciler için çok iyi bir kılavuz olmasının yanı sıra, öğretirken eğlendiren birçok aktiviteyi de içinde barındırıyor” açıklamasını yaptı.

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