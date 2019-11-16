İstanbul Pendik'te silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'ndeki bir markete gelen saldırgan, pompalı tüfekle ateş açtı.

Burada bir kişiyi vuran saldırgan daha sonra üst kattaki daireye çıkarak ateş etti. Saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Linç girişimi

Olayın duyulmasının ardından ailenin yakınları ve vatandaşlar bina önünde toplanmaya başladı. Çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde önlem alırken, polis saldırganı apartmanda gözaltına aldı.

Ekipler, bir süre apartmanda beklettiği saldırganı, zırhlı polis aracıyla Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Bu sırada vatandaşlar, araca su şişeleri ve taş attı.

NTV'nin haberine göre, saldırının sebebinin kız isteme meselesi olduğu belirtiliyor.

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