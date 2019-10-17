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İstanbul Kültür A.Ş.'de danışman sayısı 6'ya çıkarıldı: İlber Ortaylı bu sene de görevde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şirketlerinden Kültür A.Ş., 4 olan yayın danışmanlarının sayısını 6'ya çıkarırken, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yeni dönemde de Kültür A.Ş.'ye yayın danışmanlığı hizmeti vereceği bildirildi.

İstanbul Kültür A.Ş.'de danışman sayısı 6'ya çıkarıldı: İlber Ortaylı bu sene de görevde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şirketlerinden Kültür A.Ş., 4 olan yayın danışmanlarının sayısını 6'ya çıkarırken, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yeni dönemde de Kültür A.Ş.'ye yayın danışmanlığı hizmeti vereceği bildirildi.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:49
İstanbul Kültür A.Ş.'de danışman sayısı 6'ya çıkarıldı: İlber Ortaylı bu sene de görevde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kuruluşlarından olan ve kısaca Kültür A.Ş. olarak anılan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş., yeni dönemde 6 toplamda yayın danışmanı ile çalışacak.

Kültür A.Ş.’nin 'Yayın Danışmanlığı Hizmet Alımı İşi' adı altında açtığı 6 ayrı ihalenin sonuçlanmasıyla birlikte, Kültür A.Ş., yayın danışmanlığı hizmeti için tarihçi İlber Ortaylı, Sözcü gazetesi yazarı Sinan Meydan, Prof. Dr. Baki Asiltürk, psikolog İpek Gökozan, yazar Alper Çeker ve ozan Ahmet Ece ile sözleşme imzaladı.

Kamu İhale Kurumu'nun verilerine göre danışmanlarla birer yıllık sözleşme imzalayan Kültür A.Ş., her birine bir yıllık 30 bin TL danışmanlık ücreti ödeyecek.

Geçen dönem Kültür A.Ş.’nin yayın danışmanları Ortaylı ile birlikte Yüksel Yücel, Sabahat Emir ve İsmail Kara idi.

Yeni dönemde bu 4 isimden sadece İlber Ortaylı ile devam kararı çıktı.

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