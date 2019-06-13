İstanbul İl Seçim Müdürü’nün görev yeri değiştirildi

31 Mart 2019 günü gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade veren İstanbul İl Seçim Müdürü Fidan Şener görevden alındı.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre yeni İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, İl Seçim Kurulu Müdürü'nü değiştirdi. Fidan Şener, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Müdürlüğü'ne getirildi. İstanbul İl Seçim Müdürlüğü görevine ise İl Seçim Müdürlüğü'nde görevli bir personel vekâleten atandı.

İFADE VERMİŞTİ

Bilindiği gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fidan Şener ile birlikte 12 İlçe Seçim Kurulu Müdürü de geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Fidan Şener sandık kurullarının oluşturulmasıyla ilgili ifadesinde şunları söylemişti: "Bu listeler geldikten sonra bu listeden sandık kurulunun iki katı olacak şekilde kura ile seçim yapılır, daha sonra aralarında makul görülen kişi başkan olarak seçilir, sandık kurulundaki memur üye de kura ile belirlenir. Bu seçim ve kuralar ilçe seçim kurulu huzurunda yapılır. Başkan yapar ancak ilçe seçim huzurunda yapılır. İlçe seçim kurulu 1 başkan, 2 kamu görevlisi, milletvekili seçimlerinde en çok oy alan ilk 4 sıradaki 4 siyasi partinin üyelerinin katılımı ile ilçe seçim kurulları oluşturulur. Sandık kurulu atama ve belirlemeleri bu usule göre yapılmalıdır. İlçelerde oluşturulan sandık kurulları yasanın belirlemiş olduğu bu yöntem ile oluşturulması gerekir. Bu yöntemin oluşturulma usulünde İl Seçim Kurulu'nun herhangi bir yetki ve insiyatifi bulunmamaktadır."

Diğer taraftan, İstanbul İl Seçim Müdürü Müberra Gürdal, 6 Mayıs 2019 günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinden 3 gün sonra emeklilik dilekçesi vermişti. Yerine Ziya Bülent Öner getirilmişti.

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