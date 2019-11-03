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İstanbul Havalimanı'nda 300 işçi iş bıraktı

Genç işçi Mehmet Aydın'ın asansör boşluğuna düşerek ölmesinin ardından İstanbul Havalimanı'nda çalışan 300 işçi iş bıraktı. İşçiler yeni ölümler yaşanmaması için gerekli önlemlerin 4 Kasım'a kadar alınmasını istiyor dedi.

İstanbul Havalimanı'nda 300 işçi iş bıraktı

Genç işçi Mehmet Aydın'ın asansör boşluğuna düşerek ölmesinin ardından İstanbul Havalimanı'nda çalışan 300 işçi iş bıraktı. İşçiler yeni ölümler yaşanmaması için gerekli önlemlerin 4 Kasım'a kadar alınmasını istiyor dedi.

03 Kasım 2019 Pazar 22:33
İstanbul Havalimanı'nda 300 işçi iş bıraktı

İstanbul Havalimanı'nda 18 yaşındaki işçi Mehmet Aydın’ın asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirmesinin ardından, işçiler bu sabah işe çıkmadı. İş bırakarak yemekhanede toplanan yaklaşık 300 işçi, gerekli önlemler alınana kadar sahaya çıkmayacaklarını açıklamasında bulundu.

Evrensel'in aktardığı habere göre İstanbul Havalimanı'nda DHL kargo firmasının alt yüklenici firması Berko inşaatta havalandırmacı olarak çalışan 18 yaşındaki Mehmet Aydın, dün asansörün şaft boşluğuna düşerek öldü. Çalışma arkadaşları, Van Erciş’ten amcaları ile birlikte çalışmaya gelen Mehmet Aydın’ın bir hafta sonra sözleneceğini söyleyerek, şantiyede fazla mesai ile çalıştıklarını, yürüyüş yollarında aydınlatma ve ışık olmadığını ve cep telefonu ışığı ile yürümek zorunda kaldıklarını belirtti.

Şantiye iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını söyleyen işçiler, yürüyüş yolundaki karanlıkta asansör boşluğunun kapatılmadığını ve sabitlenmediğini ifade ederek, Mehmet Aydın’ın akşam mesaisinden çıkarken karanlıkta merdiven girişi zannedip önlem alınmayan asansör boşluğuna yönelmesinden kaynaklı şaft boşluğuna düştüğünü söyledi.

Merdivenlere nasıl ışıksız olarak indiklerini gösteren işçiler, korkuluk da olmadığını söyledi. İşçiler, aydınlatma ve korkuluk yapılmasını talep ediyor dedi.

4 kasım’a kadar önlem alınmazsa çalışmayacaklar

İstanbul Havalimanı’nda çalışan yaklaşık 300 işçi, iş bırakma eylemi yaparak yaşanan olaya tepki gösterdi. 4 Kasım Pazartesi gününe kadar gerekli önlemler alınmazsa iş başı yapmayacaklarını söyledi. İşçiler, “Bu havada bile kötü koşullarda çalıştırılıyoruz. Hava çok soğuk ve taşeron firma da ana firma da bir mont bile dağıtamadıklarını söylüyor” ifadesini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 04.11.2019 15:31
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