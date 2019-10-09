İstanbul'da vahşet: Hırsız evdeki kadının boğazını kesti

Esenyurt Hürriyet mahallesinde bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı 60 yaşındaki Nazlı Dere'nin boğazını kesti.

Bir süre önce gittikleri hastaneden eve dönen yakınları kanlar içinde buldukları Dere için hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Hırsızın evdeki altın bilezikleri çaldığı öğrenildi.

Polisin soruşturması sürüyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA