İstanbul'da Tramvay Seferleri Teknik Arızadan Dolayı Durdu

Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında meydana gelen teknik arıza seferlerde aksamaya sebep oldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabı üzerinden az önce yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar hattının Çapa istasyonu bölgesinde teknik bir arıza meydana geldiği bu sebeple Pazartekke-Bağcılar, Fındıkzade-Kabataş arasında seferlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, teknik ekiplerin Çapa İstasyonu bölbesindeki arızanın giderilmesi için çalışmalara devam ettiği bildirildi.

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