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İstanbul'da taksici, telefonunu unutan turistten 150 TL istedi: 'Vermezsen havalimanına geri götürürüm'

İstanbul Yeni Havalimanı’ndan taksiye binerek Aksaray’da inen erkek bir turist, araçta unuttuğu cep telefonunu geri almak için aradığı taksicinin kendisinden 150 lira istediğini söyledi.

İstanbul'da taksici, telefonunu unutan turistten 150 TL istedi: 'Vermezsen havalimanına geri götürürüm'

İstanbul Yeni Havalimanı’ndan taksiye binerek Aksaray’da inen erkek bir turist, araçta unuttuğu cep telefonunu geri almak için aradığı taksicinin kendisinden 150 lira istediğini söyledi.

07 Kasım 2019 Perşembe 20:14
İstanbul'da taksici, telefonunu unutan turistten 150 TL istedi: 'Vermezsen havalimanına geri götürürüm'

İstanbul Havalimanı’ndan dün öğle saatlerinde taksiye binen erkek bir turist, Aksaray’a gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra gideceği yere varan turist, ödemesini yaparak taksiden indi. Ancak cep telefonunu araçta unuttuğunu fark eden turist, çevredekilerinin yardımıyla başka bir telefondan taksiciye ulaştı.

Taksiciye durumu anlatan turist, kendisini bıraktığı yere gelmesini ve cep telefonunu teslim etmesini istedi.

150 lira verdi

Yakınlarda olduğunu belirten taksici ise bir süre sonra turistin bulunduğu yere geldi. Ancak taksici cep telefonunu geri vermek karşılığında turistten 150 lira istedi. Turistin parayı vermek istememesi üzerine taksici telefonu havalimanına götüreceğini söyledi. Bunun üzerine turist mecburen taksiciye parayı vermek zorunda kaldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
TehditParaTuristTaksiciIstanbul
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