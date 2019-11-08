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İstanbul'da PKK operasyonu: Kent genelinde baskınlar düzenlendi

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK operasyonu: Kent genelinde baskınlar düzenlendi

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

08 Kasım 2019 Cuma 06:57
İstanbul'da PKK operasyonu: Kent genelinde baskınlar düzenlendi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.

Bu kapsamda, Bahçelievler Zafer Mahallesi Centilmen Sokak'taki bir binada, Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda, bir kadın şüpheli yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada, PKK'ya ait örgütsel doküman ele geçirildi.

Şehirde operasyon düzenlenen diğer adreslerde de çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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istanbul da pkk operasyonu kent genelinde baskınlar düzenlendi
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