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İstanbul'da hastaneden ambulans çalındı!

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne ait ambulans gece saatlerinde hastane içinden kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Polis ekipleri çalınan ambulansı yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

İstanbul'da hastaneden ambulans çalındı!

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne ait ambulans gece saatlerinde hastane içinden kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Polis ekipleri çalınan ambulansı yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 09:16
İstanbul'da hastaneden ambulans çalındı!

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde gece saat 01:30 sıralarında meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi yada kişiler hastane içinde hasta nakli yapılması için kullanılan 34 VZ 6202 plakalı ambulansı park alanından çaldı.

Ambulansın çalındığını gören görevli durumu güvenlik görevlilerine haber verdi. Bu sırada şüphelilerin çaldığı ambulans otoparktan çıkış yaptı. Güvenlik görevlileri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastane yetkililerinden bilgileri alan polis ekipleri çalınan ambulansın kaçış güzergahlarında önlem aldı. Polis ekipleri İstanbul genelinde ambulansı çalanları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan cadde üstünde park halindeki bir ambulansta da polis ekipleri inceleme yaptı ancak çalınan ambulansın park halindeki ambulans olmadığı anlaşıldı.

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