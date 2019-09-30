İstanbul'da Hasarlı Okullardaki Öğrencilerin Yeni Okulları Belli Oldu! İşte Yeni Okullar

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8'lik deprem sornası İstanbul'da hasar gören okullardaki öğrencilerin devam edeceği okullar belli oldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



26 Eylül 2019’da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde faaliyete başlayan görevli kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir.

Öğrencilerimizin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren eğitim-öğretime devam edecekleri okullara listeden ulaşabilirsiniz:

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