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İstanbul'da deprem! Merkez üssü yine Silivri!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.18 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 5.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

İstanbul'da deprem! Merkez üssü yine Silivri!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.18 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 5.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

27 Ekim 2019 Pazar 14:32
İstanbul'da deprem! Merkez üssü yine Silivri!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.18 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 5.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

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istanbul da deprem merkez üssü yine silivri
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