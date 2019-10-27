İstanbul'da deprem! Merkez üssü yine Silivri!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.18 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 5.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.