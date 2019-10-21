İstanbul'da bazı mahallelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, isale hattında gerçekleştirilecek deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 23 Ekim'de saat 10:00 ile 22:00 arasında Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi'nde su kesintisi yaşanacak.

Aynı gün ve saatte, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan'da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA