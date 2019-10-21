Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97559
ALTIN
279.204
DOLAR
5.8191
STERLIN
7.5716
EURO
6.4962

İstanbul'da bazı mahallelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

sale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Arnavutköy, Sultangazi ve Eyüpsultan'ın bazı mahallelerinde, çarşamba günü 12 saat süreyle su kesintisi yaşanacak

İstanbul'da bazı mahallelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

sale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Arnavutköy, Sultangazi ve Eyüpsultan'ın bazı mahallelerinde, çarşamba günü 12 saat süreyle su kesintisi yaşanacak

21 Ekim 2019 Pazartesi 15:27
İstanbul'da bazı mahallelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, isale hattında gerçekleştirilecek deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 23 Ekim'de saat 10:00 ile 22:00 arasında Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi'nde su kesintisi yaşanacak. 

Aynı gün ve saatte, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan'da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
istanbul da bazı mahallelerde saatlik su kesintisi yaşanacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun şehidinin yürek yakan notu
Samsun şehidinin yürek yakan notu
Mersin Belediyesi'nden satılık helikopter!
Mersin Belediyesi'nden satılık helikopter!
2 milyon Suriyeli ülkesine dönüyor!
2 milyon Suriyeli ülkesine dönüyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3