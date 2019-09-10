İstanbul'da Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı

Olay saat 12:00 sıralarında Kartal’da Anadolu Adalet Sarayı’nın arka caddesindeki otopark önünde meydana geldi.

Mustafa Kemal Caddesi’nde seyreden üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletten, adliyeden çıkan şahıslara ateş açıldı. Açılan ilk ateşte bir kişi yere yığıldı.

POLİS BACAĞINDAN VURDU

Olaya derhal müdahale eden polis ekipleri, elinde silah bulunan motosikletli saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Motokisleti süren şahıs da yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Saldırganın hedefinde kaç kişinin olduğu henüz öğrenilemezken yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıya uğrayanların çocuk mahkemesindeki bir davadan çıkan taraflar olduğu öğrenildi.

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