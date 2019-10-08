İstanbul'da 6 okul binası daha boşaltılıyor

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8'lik depremin ardından yapılan incelemede 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınmasına karar verildi. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.
Bağcılar'da Gaziosmanpaşa İlkokulu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası,
Bayrampaşa'da Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Güngören'de Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu'nun A ve B blokları,
Küçükçekmece'de Gültepe ve Göktürk ilkokulları (kapalı spor salonları dahil),
Silivri'de Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu boşaltılacak.
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