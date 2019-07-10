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İstanbul, Avrupa'nın en misafirperver şehri oldu

İstanbul, misafirperverlikte 10 üzerinden 8,. puanla Avrupa'nın en misafirperver şehri oldu.

İstanbul, Avrupa'nın en misafirperver şehri oldu

İstanbul, misafirperverlikte 10 üzerinden 8,. puanla Avrupa'nın en misafirperver şehri oldu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:14
İstanbul, Avrupa'nın en misafirperver şehri oldu

Merkezi İsviçre'de bulunan Basel Kamu ve Ekonomik Enstitüsü tarafından ‘Dünya Sosyal Sermaye İzleme 2019’ raporu yayımlandı.

Enstitü, “Sosyal iklim, kişiler arası güven, kemer sıkma politikalarının kabul edilmesi, vergileri ödeme isteği, yerel ekonomiye yatırım, yardımseverlik, arkadaşlık ve misafirperverlik” konularını internet üzerinden katılımcılara sorarak, bunları 1 ile 10 puan arasında değerlendirmelerini istedi.

Buna göre, kamuya vergilerle ortak finansman sağlama konusunda istekli olan ülkeler sıralamasında Türkiye 6.6 puanla Almanya, Fransa ve İtalya’nın önünde yer aldı

Kamuya vergilerle ortak finansman sağlama konusunda en yüksek skoru 10 puanla Çin elde etti. Bu oran Almanya’da 6.4, Fransa’da 5.1 ve İtalya’da ise 5 puan oldu.

Misafirperverlik kriterinde Japonya ve Yunanistan 10'ar puan alırken, Türkiye de 8.1 puanla Avrupa'nın en misafirperver ülkelerinden biri oldu.

Ülke olarak misafirperverlik puanı İspanya’da 7.7, Rusya’da 7.6, Hollanda 6.8, Fransa’da 5.5 ve İsrail’de 2 puan olarak ölçüldü.

15 milyon nüfusuyla Avrupa’nın en büyük şehri İstanbul, 8.6 puanla kıtanın en misafirperver metropol kenti olarak belirlendi.

Metropol kentlerde misafirperverlik konusunda Paris 8, Moskova 7.5 ve Berlin ise 5.3 puan aldılar.

‘320 MİLYARLIK SDG FONUNDAN TÜRKİYE DE YARARLANDIRILMALI’

Basel Kamu ve Ekonomik Enstitüsü Dünya Sosyal Sermaye İzleme Bölümü Direktörü Alexander Dill, sosyal faydanın (güven, dayanışma, yardımseverlik, samimiyet ve misafirperverlik) Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG) ulaşmak için disiplinlerarası ve maddi olmayan bir temel varlık olduğunu söyledi.

Dill, Avrupa Birliği’nin SDG için 2021-2027 yılları arasında harcamayı planladığı 320 milyar avroluk program kapsamında Türkiye'nin desteklenmesi ve finansman olanaklarından yararlandırılması gereken ülkelerden biri olduğunu belirtti.

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