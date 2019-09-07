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İstanbul Avcılar'da havai fişek yasaklandı: Gürültü kirliliği yaratıyor ve göçmen kuşları ürkütüyor

Avcılar Belediyesi, Belediye Başkanı Turan Hançerli başkanlığında toplanan mecliste gece geç saatlere kadar atılan havai fişeklerin yasaklanmasına karar verdi.

İstanbul Avcılar'da havai fişek yasaklandı: Gürültü kirliliği yaratıyor ve göçmen kuşları ürkütüyor

Avcılar Belediyesi, Belediye Başkanı Turan Hançerli başkanlığında toplanan mecliste gece geç saatlere kadar atılan havai fişeklerin yasaklanmasına karar verdi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:41
İstanbul Avcılar'da havai fişek yasaklandı: Gürültü kirliliği yaratıyor ve göçmen kuşları ürkütüyor

Avcılar Belediyesi, Belediye Başkanı Turan Hançerli başkanlığında toplanan mecliste gece geç saatlere kadar atılan havai fişeklerin gürültü kirliği yarattığı, göçmen kuşları ürküttüğü, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yasaklanmasına karar verdi.

Alınan karar göre, Avcılar ilçe sınırları içerisinde çay bahçesi, kafe, restoran ve düğün salonları gibi mekanlarda veya sokaklarda kullanılan havai fişekler, uluslararası faaliyetler ve ulusal günler dışında kullanılmayacak.

Havai fişeklerin gösterilerinin gürültü kirliliği yaratmasının ve insan sağlığına zarar vermesinin yanı sıra göç yolları üzerinde olan Avcılar’da göçmen kuşlara zarar verebileceğinin altını çizen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Her yıl 357 çeşit kuşun barındığı kentimizde, her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ve doğa ile uyum içinde yaşamayı ilke edindik. Hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmayı, daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent olmayı merkezine alan bir anlayışla meclisimizde aldığımız havai fişek gösterilerinin yasaklanması kararının Avcılar’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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