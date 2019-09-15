İstanbul Avcılar'da güpegündüz silahlı çatışma: 3 yaralı

İHA'nın haberine olay, Avcılar Yeşilkent mahallesi, Amasyalılar caddesinde meydana geldi. Cadde ortasında aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada biri kadın 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar da panikleyerek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alıp inceleme başlatırken, sağlık ekipleri de yaralıları tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı.

Görüntülerde, silahlı kişilerin art arda ateş ettiği görülüyor. Elinde 2 silahı olan bir şahsın mermilerinin bitmesi üzerine yola fırlattığı ve diğer silahıyla çatışmaya devam ettiği görülüyor. Görüntülerde bir diğer şahsın ise elindeki silahı bir kişinin başına doğrultup ayaklarına ateş ettiği görülüyor.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıları arıyor.

İstanbul'da Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i kadın 3 kişi yaralandı. İki grup arasındaki kavga ve çatışma anları bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. pic.twitter.com/ISWr3Hi67F — dokuz8HABER (@dokuz8haber) September 15, 2019

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