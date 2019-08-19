İstanbul Aksaray'da yine birçok tabela Arapça

İçişleri Bakanlığı yurt genelinde yaygınlaşmaya başlayan Arapça tabelaların değiştirilmesi için çalışma başlatmış ve tabelaların yüzde 75'inin Türkçe harflerden oluşmasını istemişti. Bakanlığın bu talimatı Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Kilis’te uygulamaya konulmuş ve kısa sürede sonuç alınmıştı.

İstanbul Valiliği de benzer bir çalışma yaparak 3 Temmuz’da yazdığı talimatnamede, tabelası tamamen Arapça olan işyerlerini uyararak söz konusu değişikliğin kısa süre gerçekleşmesini talep etmişti. Bu talimatın ardından kent genelinde birçok işletme tabelasını değiştirmiş ve çalışmalarına devam etmişti. Ancak Arap turistlerin, Suriyeli göçmenlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde henüz bu kurala tam anlamıyla uyulmuyor. Özellikle Aksaray ve çevresinde halen birçok işletmenin tabelası tamamen Arapça karakterlerden oluşuyor.

‘BİZE HERHANGİ BİR TALİMAT GELMEDİ’

Aksaray’da nargile kafe işleten ve tabelası Arapça olan Hacı Usta, talimatın kendilerine geldiğini ancak bu kurala büyük ölçüde uyulmadığını ifade etti. Tabelasında tamamen Arapça karakter bulunan kafeterya sahibi Abdullah Bakar da "Bize herhangi bir talimat gelmedi. Bizim genelde müşterilerimiz Arap. Onların anlaması için tabelamızı Arapça yaptık. Bu konuda da bir eleştiri almadık. Şayet böyle bir uygulama varsa ve herkes uyacaksa biz de uyarız” dedi.

‘BU BÖLGEDE TEK TÜK BU DEĞİŞİM VAR, AMA DİĞER BÖLGELERDE DEĞİŞTİRİLİYOR’

Valiliğin talimatı doğrultusunda tabelalarını değiştirdiğini belirten restoran sahibi Mehmet Bağcı da, "Değişiklik tabii olumlu olacaktır. Ama tabelada Arapça da olması lazım. Çünkü buraya gelenler anlamakta zorluk çekmektedir. Bu bölgede tek tük bu değişim var. Ama diğer bölgelerde değiştiriliyor” diye konuştu.

‘BURANIN AKSARAY DEĞİL DE ‘ARAPSARAY’ OLDUĞU GERÇEĞİNİ YANSITIYOR’

Arapça tabelaların tümünün değişmesi gerektiğini söyleyen turizm acentası sahibi Nadir Yıldırım ise, "Vali Beyin yaptığı tabela talimatı gerçekten bu durumun çığırından çıktığının göstergesidir. Buranın Aksaray değil de ‘Arapsaray’ olduğu gerçeğini yansıtıyor. Bu İstanbul’un kültürüne yakışmıyor” dedi.

‘TALİMATIN SÖZDE KALMASINI İSTEMİYORUZ’

“Tabelaların Türkçe olması gerekir” diye devam eden Yıldırım, “Bu bölgede artık Türk bulmak da zor. Tabelaların Arapça olması iyi değil. Vali Beyin talimatının sözde kalmasını istemiyoruz. Pratiğe geçmesini istiyoruz. Şu anda bir değişiklik yok bölgede. Görüyorsunuz çoğu Arapça yazılıyor” şeklinde konuştu.

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