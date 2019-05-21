İşsizlikten kendisini yakan genç için belediyeden açıklama

Gaziantep, Şahinbey Belediyesi'nin önünde işsizlik nedeniyle bunalıma girip üzerine benzin dökerek kendisini yakan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eyüp Dal ile ilgili çıkan işsizlik nedeniyle intihar ettiği haberleri üzerine Şahinbey Belediyesi bir açıklama yaptı. Belediyenin açıklamasında, ölen Eyüp Dal’ın sabıka kaydı olduğu belirtildi ve ailesinin mal varlığından bahsedildi. Eyüp Dal’ın ağabeyi Mesut Dal, belediyeden yapılan açıklamaya büyük tepki gösterdi.

Belediyenin dün akşam yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Bugün yerel bir gazetede çıkan ve belediye önünde kendisini yakan vatandaşımız hakkındaki üzüntü verici olayla ilgili aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

08.05.2019 tarihinde saat 09.00 saatlerinde Eyüp Dal ismindeki vatandaş Şahinbey belediyemize gelerek, sabıka kaydının silinmesi ve iş konusunda yardımcı olunmasını istemiştir. Söz konusu eylemde bulunan vatandaşımızın 11 yıl cezaevinde kaldığı, 26 ay zorunlu kamu hizmetinde çalıştığı ve sabıka kaydı bulunduğuna rastlanmış olup asıl sorunun ise iş bulma kaygısından ziyade sabıka kayıtlarının silinmesi olduğu tespit edilmiştir

Her gün belediyemize iş başvuruları yapılmakta olup vatandaşlarımız bu konuda yetkili olan İŞKUR’a yönlendirmektedir. Aynı gün saat 12.30 sularında aynı vatandaş Belediye bahçesinde üzerine yanıcı madde dökmek suretiyle kendisini yakmış ve duruma özel güvenlikler anında müdahale ederek, birkaç saniye içersinde vatandaşımızı söndürmüştür.

Olay yerine hemen ambulans çağırmak suretiyle vatandaşımızın hastaneye sevki sağlanmış, ancak maalesef birkaç gün sonra vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Sosyal yardım ekiplerimiz vatandaşımızın ailesini hem taziye ziyareti hem de sosyal inceleme amaçlı ziyaret etmiş olup, yapılan inceleme neticesinde merhum Eyup Dal’ın evli olup çocuğunun olmadığı, anne babasının sağ olduğu, anne babasının üzerine kayıtlı üç katlı evi olduğu, evlerinin üst katında kendilerinin, orta katında kiracılarının ikamet ettiği, giriş kattaki 2 dükkanda da kiracılarının olduğu, babasının 2000 TL emekli maaşı olup ayrıca üzerine kayıtlı 4 dönüm zeytin tarlalarının bulunduğu anlaşılmıştır.

Belediyemiz hakkında ulusal ve yerel basında çıkan ve vatandaşımızın hayatını kaybetmesine konu eylemin belediyemiz tarafından verilen vaatlerin gerçekleştirilmemesi nedeniyle meydana geldiği şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

​'SİZİN DE EVLADINIZ VAR'

Sözcü'den Uğur Enç'in aktardığınagöre, açıklamanın ardından konuşan Eyüp Dal'ın ağabeyi Mesut Dal, belediyenin kendilerine taziye ziyaretinde bulunmadığını ifade ederek Şahinbey Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Tahmazoğlu'na ‘Sizin de evladınız var' diye seslendi.

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