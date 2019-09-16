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İşsizlik Rakamları Açıklandı; Haberler Kötü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda yüzde 13 olarak gerçekleşti.

İşsizlik Rakamları Açıklandı; Haberler Kötü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda yüzde 13 olarak gerçekleşti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:36
İşsizlik Rakamları Açıklandı; Haberler Kötü!

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,8 puanlık artış ile yüzde 13,0 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,2 puanlık artış ile yüzde 15,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5,4 puanlık artış ile yüzde 24,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,9 puanlık artış ile yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

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Son Güncelleme: 16.09.2019 09:44
Anahtar Kelimeler:
işsizlik rakamları açıklandı haberler kötü
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