İşsiz kaldım, ne yapmalıyım? İşte detaylar!

İşsizlik memleketteki en önemli ve zorlu sorun şüphesiz. Milyonlarca insan ekonomik koşulların ağırlığının yanı sıra işsizlik belasıyla da mücadele etmek durumunda kalıyor. İşsiz kalmak olağan bir durum. Çok önemli bir şirkette de çalışsanız, memur da olsanız bu anlık bir durum sonucu başınıza gelebilecek bir olay. Umutsuzluğa kapılıp kendinizi durdurmayın. Peki işsiz kaldığımızda neler yapmalıyız? Sizler için derledik!

Öncelikle işsizlik tazminatı için başvurunuzu gerçekleştirin. Bu sizin en doğal hakkınızdır. Asla ve asla bu hakkınızdan feragat etmeyin. Bu size işsiz kaldığınız dönemde ciddi şekilde yardımcı olacaktır.

İşsizlik maaşı almak için gerekli başvurularınızı yapın aynı zamanda İŞKUR ile yeni bir iş bulma konusunda görüşün. Size uygun iş konusunda yardımcı olabilirler.

Kariyer sitelerine girerek mutlaka özgeçmiş oluşturun. ‘Benim yaptığım işle özgeçmişin ne alakası var’ demeyin! Şu anda iş bulmak için tüm şirketler kariyer sitelerinden faydalanıyorlar. Çaycı da olsanız, şoför de olsanız, temizlik veya güvenlik personeli de olsanız, uzman da olsanız bu değişmiyor. Kariyer siteleri önemli!

Birikimlerinizi kontrol edin. Ciddi bir hesap yapmalısınız. Eğer birikim yapabildiyseniz işsiz kaldığınız süreçte bu birikimi iyi idare etmek zorundasınız. Lüks harcamalardan kaçınmalı, mevcut harcamalarınızı asgariye indirmelisiniz. Eğer birikim yapmadıysanız yarı zamanlı sayılabilecek bir işe girmeniz size oldukça fayda sağlayacaktır.

Borçlarınızı ötelemeye çalışın. Eğer kişilere borçlarınız varsa ötelemek için görüşün. Durumunuzu anlatın. Bankalar olan borçlarınız için bankalar uğrayın. Oralarda da insanlar sizin muhatabınız olacak unutmayın. Yapılandırma gibi kolaylıklar sağlayabilirler.

Yakınlarınızdan destek isteyin. Çekinmek veya utanmak sorunu çözmez. Herkesin başına her şeyin gelebileceğini ve her durumdan çıkmak için mutlaka bir şeylerin vesile olacağını unutmayın. Ailenizden veya yakınlarınızdan destek isteyin bu süreçte size maddi manevi faydası olacaktır.

Ailenizle, çocuklarınızla vakit geçirin. Depresif takılıp bu zorlu süreci daha da zorlaştırmayın. Çare mutlaka var. Bir çocuk için en zor şey ebeveynlerin bunalımlarına yardımcı olamamaktır. Bu zorluğu birlikte atlatabilirsiniz. Ama öncelikle ayakta kalın.

Arkadaşlarınızdan iş arama esnasında yardım isteyin. Onlara mahcup olacağınızı hissediyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar aynı durumda olsa siz de elinizden geleni yapmaz mıydınız? İş aramanız ve bulmanız esnasında çok ciddi yardımları olacaktır. Belki halihazırda onlardan birisinin işyeri personel arıyor olabilir. Neden olmasın? Deneyin. Mutlaka faydası olacaktır.

Kendinize zaman ayırmaya çalışın. ‘Yahu ben bunalımdayım! Ne zamanı!’ demeyin. Lütfen bunalıma girecek şekilde kendinizi kapatmayın. Bu size yardımcı olmayacağı gibi doğru ve sağlıklı düşünmenizi engeller. Spor yapın, kitap okuyun, eşiniz ve çocuklarınızla yürüyüş yapın. Zihninizi açık tutun. ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur!’

Gönüllü olarak hayır işlerine katılın. Kanser hastası bir çocuğa destek olmak için 1 saatinizi ayırın. Ya da gerçekten ihtiyacı olan bir ailenin evini temizleyin. Ya da mahallenizdeki caminin halılarını süpürün.

En önemlisi şu ki bunalıma girip kendinizi karanlıkta ve yalnız hissetmeyin. Uzun süredir görüşmediğiniz bir dostunuz da olabilir size yeni bir ışık yakacak olan, yolda yanınızdan geçerken sizin konuştuğunuzu duyan bir kişi de olabilir. Siz umudunuzu kaybetmeden, insanlardan kopmadan umutla ve ayakta kalarak elinizden geleni yapmaya devam edin. Her ne şart ve durumda olursanız olun, çare sizsiniz!