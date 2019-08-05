Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99679
ALTIN
261.524
DOLAR
5.5815
STERLIN
6.7643
EURO
6.2092
Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!
Bakan Ersoy'dan Bayram Tatili Açıklaması! 2019 Kurban bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?
Sigara tiryakilerine kötü haber ! Zamlar diğer markalara da eklendi
Çocuk işçiliği neden önlenemiyor?
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 5 Bin Ara Bulucu Alıyor!

İşsiz kalan iki çocuk babası, 13. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Antalya'da Ali Y. (45), 13'üncü kattan atlayarak yaşamına son verdi.

İşsiz kalan iki çocuk babası, 13. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Antalya'da Ali Y. (45), 13'üncü kattan atlayarak yaşamına son verdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 07:02
İşsiz kalan iki çocuk babası, 13. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi TOKİ B1-2/14 Blok'ta meydana geldi. Mersin'den iki kızı ve eşiyle birlikte Antalya'ya gelen Ali Y., bir süre önce ev satın aldı. İnşaatlarda yalıtım işi yapan Ali Y., çalıştığı şirket iflas edince işsiz kaldı.

3 aydır işsiz olan Ali Y., bunalıma girdi.

Bugün akşam saatlerinde eşiyle otururken aniden 8'inci kattaki evlerinden 13'üncü kata çıkan Ali Y., merdiven penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Dışarıdan gelen ses üzerine balkona çıkan B.Y., eşini yerde hareketsiz gördü. Çağrılan 112 ekibi tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Y., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
işsiz kalan iki çocuk babası kattan atlayarak yaşamına son verdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kulis: İYİ Parti'de GİK dışında kalan ülkücüler arasında 'Gizli anahtar liste mi vardı?' tartışması
Kulis: İYİ Parti'de GİK dışında kalan ülkücüler arasında 'Gizli anahtar liste mi vardı?' tartışması
Cem Yılmaz'dan 'Netflix' göndermesi
Cem Yılmaz'dan 'Netflix' göndermesi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim