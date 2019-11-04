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Ispanak zehirlenmesi İstanbul’dan Tekirdağ’a sıçradı: 22 kişi hastanelik oldu

İstanbul'da 44 kişinin ıspanak yedikten sonra hastanelik olmasının yankıları sürürken Tekirdağ ve ilçelerinde, dün akşam ıspanak yedikten sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle 22 kişi çeşitli hastanelere başvurdu.

Ispanak zehirlenmesi İstanbul’dan Tekirdağ’a sıçradı: 22 kişi hastanelik oldu

İstanbul'da 44 kişinin ıspanak yedikten sonra hastanelik olmasının yankıları sürürken Tekirdağ ve ilçelerinde, dün akşam ıspanak yedikten sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle 22 kişi çeşitli hastanelere başvurdu.

04 Kasım 2019 Pazartesi 12:21
Ispanak zehirlenmesi İstanbul’dan Tekirdağ’a sıçradı: 22 kişi hastanelik oldu

İstanbul'da yaklaşık 40 kişinin ıspanak ve benzeri bitkilerden yedikten sonra hastanelik olmasının ardından, Tekirdağ'da da aynı vaka yaşandı.

DHA’nın aktardığı habere göre, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece vardiyasında çıkan ıspanak yemeğinden yiyen 20 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişi aynı şikayetlerle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılanlardan birinin Süleymanpaşa Sağlık Hak-Sen İlçe Başkanı Selim Kafadar olduğu öğrenildi. Kafadar'ın geçici hafıza kaybı yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama açıklama yapan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Cengiz Becerir, ıspanak yedikten sonra rahatsızlanan 22 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır" açıklaması yapmıştı

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz BecerirIspanakIstanbul
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