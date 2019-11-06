Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100606
ALTIN
275.174
DOLAR
5.7514
STERLIN
7.4152
EURO
6.3785
Kamuya KPSS'siz 1452 Personel Alınıyor! İşte Alım Yapan Kurumlar ve Şartlar...
İŞKUR Kamu ve Memur Alımları!
26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK Borcunu Ödeyemeyen Sayısı 5 Milyona Ulaştı!
Taşeron İşçiler Maaşlarında 600 TL Kayıp Yaşayacak!

Ispanak Müjdat Gezen'in oyununu iptal ettirdi

Müjdat Gezen ve öğrencilerinin İzmir ve İstanbul'da sahneleyecekleri Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabından sahneye koyacakları tiyatro gösterileri, ıspanaktan zehirlenmesi nedeniyle iptal edildi.

Ispanak Müjdat Gezen'in oyununu iptal ettirdi

Müjdat Gezen ve öğrencilerinin İzmir ve İstanbul'da sahneleyecekleri Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabından sahneye koyacakları tiyatro gösterileri, ıspanaktan zehirlenmesi nedeniyle iptal edildi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 13:22
Ispanak Müjdat Gezen'in oyununu iptal ettirdi

Tükiye'nin birçok ilinde insanları zehirleyerek hastanelik eden ıspanak Müjdat Gezen'i de vurdu. Usta sanatçı Müjdat Gezen ve öğrencilerinin İzmir ve İstanbul'da sahneleyecekleri Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabından sahneye koyacakları tiyatro oyunları iptal edildi.

İptal haberini sosyal medyadan duyuran Uğur Dündar, tüm etkinliklerin ıspanak zehirlenmesinden dolayı iptal edildiğini açıkladı. Dündar, önemli bir rolü olan oyunculardan birinin ıspanaktan kliniğe kaldırılmasından dolayı söz konusu etkinliklerin iptal edildiğini aktardı.

 Uğur Dündar, sosyal medya hesabı Twitter'dan "FLAŞ! Usta tiyatrocu Müjdat Gezen ve öğrencileri, yarın İzmir-Karşıyaka'da, 7-8 Kasım'da da İstanbul'da, değerli kardeşim Yılmaz Özdil'in muhteşem M.Kemal eserinin galalarını yapacaklardı. Ancak önemli rollerden birinin oyuncusu ıspanaktan kliniğe kaldırılınca hepsi iptal oldu!.." diye yazdı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ıspanak müjdat gezen in oyununu iptal ettirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılay 5 Bin - 7 Bin TL Maaşla KPSS şartsız personel alım ilanı yayınladı! İşte başvuru ekranı
Kızılay 5 Bin - 7 Bin TL Maaşla KPSS şartsız personel alım ilanı yayınladı! İşte başvuru ekranı
Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a dikkat çeken tepki
Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a dikkat çeken tepki
Bu da seri kedi katili! Bir kent bu vahşeti konuşuyor!
Bu da seri kedi katili! Bir kent bu vahşeti konuşuyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim