Ispanak Müjdat Gezen'in oyununu iptal ettirdi

Tükiye'nin birçok ilinde insanları zehirleyerek hastanelik eden ıspanak Müjdat Gezen'i de vurdu. Usta sanatçı Müjdat Gezen ve öğrencilerinin İzmir ve İstanbul'da sahneleyecekleri Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabından sahneye koyacakları tiyatro oyunları iptal edildi.

İptal haberini sosyal medyadan duyuran Uğur Dündar, tüm etkinliklerin ıspanak zehirlenmesinden dolayı iptal edildiğini açıkladı. Dündar, önemli bir rolü olan oyunculardan birinin ıspanaktan kliniğe kaldırılmasından dolayı söz konusu etkinliklerin iptal edildiğini aktardı.

Uğur Dündar, sosyal medya hesabı Twitter'dan "FLAŞ! Usta tiyatrocu Müjdat Gezen ve öğrencileri, yarın İzmir-Karşıyaka'da, 7-8 Kasım'da da İstanbul'da, değerli kardeşim Yılmaz Özdil'in muhteşem M.Kemal eserinin galalarını yapacaklardı. Ancak önemli rollerden birinin oyuncusu ıspanaktan kliniğe kaldırılınca hepsi iptal oldu!.." diye yazdı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA