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İsmail Küçükkaya: Şu an Türkiye'deki en rahat insan benim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu pazar günü gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında bir araya gelecek. Küçükkaya, tartışma programını hakem Cüneyt Çakır'ın "Türkiye'deki değil de Avrupa finallerindeki maçları yönettiği gibi yöneteceğini" söyledi.

İsmail Küçükkaya: Şu an Türkiye'deki en rahat insan benim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu pazar günü gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında bir araya gelecek. Küçükkaya, tartışma programını hakem Cüneyt Çakır'ın "Türkiye'deki değil de Avrupa finallerindeki maçları yönettiği gibi yöneteceğini" söyledi.

14 Haziran 2019 Cuma 16:01
İsmail Küçükkaya: Şu an Türkiye'deki en rahat insan benim

İsmail Küçükkaya, mazbatası elinden alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım'ın 16 Haziran'da karşı karşıya geleceği tartışmaya moderatörlük yapacak. Yayın öncesi Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in sorularını yanıtlayan Küçükkaya, yayın için kaygılı olmadığını ve kendinden emin olduğunu söyledi. Küçükkaya, "İddia ediyorum, şu an Türkiye'deki en rahat insan benim" dedi. 

1992 yılında beri bu meslekte olduğunu ve farklı kademelerde çalıştığını dile getiren Küçükkaya, "Kendimi rüştümü ispatlamış biri olarak görüyorum. Ben en iyi bildiğim işi yapacağım. Soru soracağım. Kaygılı değilim. Kendimden çok eminim. İddia ediyorum şu an Türkiye'de en rahat insan benim. Niye dayak yiyeyim? Hayatta en iyi bildiğim şeyi gazeteciliği yapacağım. Bütün Türkiye'nin beni izleyeceğini biliyorum, bu sorumlulukla sorularımı soracağım." ifadesini kullandı. 

Küçükkaya, "Cüneyt Çakır'ın Türkiye'deki değil, Avrupa finallerindeki maç yönetmesini biliyorsunuz. Aynen öyle yöneteceğim maçı. Hakem olarak mümkün olduğu kadar topun sahada çok kalmasını sağlayacağım. Maça az müdahale edeceğim. Top oyunda mümkün olduğunca çok kalsın, benim amacım bu." diye konuştu. 

İki tarafa aynı soruları mı soracak?

Küçükkaya, "Her iki tarafa aynı soruyu sormam gerektiği zaman aynı soruyu soracağım ama her iki tarafa ayrı ayrı sormam gereken sorular da var." dedi. 

Küçükkaya, adayların sorulara yanıt vermesinin tek sınavı olduğunu dile getirdi. Küçükkaya, annesinin başta yayını istemediğini ama konuşarak onu ikna ettiğini söyledi. 

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Son Güncelleme: 14.06.2019 16:06
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