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İşkur’dan İş Arayanlara Büyük Kolaylık! Telefonla Başvuru!

Milyonlarca genç iş arıyor ve bu esnada birçok ilanı inceliyor. İlanların arasından kendisine uygun olanlar üzerinden başvurularını yapıyor ve bu esnada maddi ve manevi olarak ciddi bir kayıp oluşabiliyor.

İşkur’dan İş Arayanlara Büyük Kolaylık! Telefonla Başvuru!

Milyonlarca genç iş arıyor ve bu esnada birçok ilanı inceliyor. İlanların arasından kendisine uygun olanlar üzerinden başvurularını yapıyor ve bu esnada maddi ve manevi olarak ciddi bir kayıp oluşabiliyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:58
İşkur’dan İş Arayanlara Büyük Kolaylık! Telefonla Başvuru!

Milyonlarca genç iş arıyor ve bu esnada birçok ilanı inceliyor. İlanların arasından kendisine uygun olanlar üzerinden başvurularını yapıyor ve bu esnada maddi ve manevi olarak ciddi bir kayıp oluşabiliyor.

Bu durumun önüne geçmek isteyen İşkur Genel Müdürlüğü’nden vatandaşlara büyük bir kolaylık geldi. ALO 170!

Bundan böyle iş arayanlar Alo 170 ile iş başvrusu yapabilecek ve istek ve şikayetlerini iletebilecekler.

Görüşme sırasında adaylardan T. C. Kimlik Numarası, doğum tarihi, baba adı, anne adı ve doğum yeri bilgisi sorulacaktır. Bu bilgiler verildikten sonra adaylara ikamet ettikleri il ve ilçe için hangi ilanlara başvuru hakkının olduğuna ilişkin bilgi veriliyor. Bu ilanlar kamu veya özel sektörden olabilir.

Adaylar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile yayımlanan ilanların numaralarını sekretere ileterek ilanlara daha kolay başvuru yapabileceklerdir. Adaylar iş ilan numaralarını bilmeden arama yaptıklarında bu görüşme çok uzun sürecektir. Adaylar kendilerine uygun ilanları seçtiklerinde sekreterin 'onaylıyor musunuz?' sorusuna onay vererek başvuru işlemlerini sonuçlandırabilecekler. Bu sayede iş başvuruları çok daha kolay ve kayıpsız olacak.

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