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İŞKUR’dan Büyük Fırsat! Evde Çalışarak 800 TL Kazanma İmkanı! Detaylar Haberimizde!

İŞKUR’dan mükemmel fırsat! İŞKUR aracılığıyla günde 3-4 saat çalışarak ayda 800 TL kazanma fırsatı! Başvuru şartları neler? Hangi işler bu kapsamda! Detaylar haberimizde!

İŞKUR’dan Büyük Fırsat! Evde Çalışarak 800 TL Kazanma İmkanı! Detaylar Haberimizde!

İŞKUR’dan mükemmel fırsat! İŞKUR aracılığıyla günde 3-4 saat çalışarak ayda 800 TL kazanma fırsatı! Başvuru şartları neler? Hangi işler bu kapsamda! Detaylar haberimizde!

28 Mart 2019 Perşembe 10:22
İŞKUR’dan Büyük Fırsat! Evde Çalışarak 800 TL Kazanma İmkanı! Detaylar Haberimizde!

Birçok kadın çalışma hayatına atılmak ve ev ekonomisine katkıda bulunmak istese de çocukların sorumluluğu ve işyerlerinin bazen daha ziyade erkek elemana yönelmesi gibi nedenlerle iş bulamamakta veya çalışamamaktadır. Geçmişe nazaran işgücüne katılımları oldukça artan kadınlar evde dahi olsa çalışmak ve ekonomik hayata daha fazla katılmak istiyorlar. Bunu gerçekleştirmek için İŞKUR’dan kadınlara büyük fırsat geldi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir proje hayata geçiriliyor. Bu proje kapsamında 12 milyon ev kadını gelir elde etme imkanıbulacak. Buna göre kadınlar çalışma hayatına katılacak ve ekonomik olarak bir nebze de olsa haneleri nefes alacak.

KURUMA GİDEREK KAYIT YAPTIRILACAK

Kadınlar Kurum'a giderek iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırabileceklerdir. Sisteme kayıt yaptırdıktan sonra eğitim sertifika ve belgeler dikkate alınarak kadınlara uygun işler SMS yoluyla iletilecektir.

3 - 4 SAAT ÇALIŞMA İLE 800 TL GELİR

Kadınlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile evden çalışarak aile bütçesine katkıda bulunabilecek. Buna göre kadınlar günlük 3-4 saat çalışmayla, 600-800 lira gelir elde edilebilecek.

Yapılacaklar arasında, 'nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama işi, cetvel seti hazırlama, küpe arkası, takma, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, takı tasarım' gibi işler yer alıyor.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün resmi web adresinde yer alan açık iş ilanları bölümünde kadınların yapabileceği ve evden çalışarak yapılabilecek işler görüntülenebilir. Kayıt yaptırmak sureti ile iş imkanına ulaşabilirsiniz. 

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