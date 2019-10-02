İŞKUR TYP kura sonuçları açıklanıyor! 2019 MEB okullara güvenlik, temizlik görevlisi alımı sonuçları sorgulama

İŞKUR TYP kura sonuçları için araştırmalar sürüyor. Milli Eğiitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görevlendirilmek üzere 16-20 Eylül'de TYP başvuruları alındı. İŞKUR'dan yapılan açıklamada, okullara güvenlik alımının TYP kapsamına dahil edildiği bildirilmişti. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekilişi yapıldı. Adaylar, kura sonuçlarını merak ediyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2019 MEB okullara güvenlik, temizlik görevlisi alımı sonuçları sorgulama ekranı...

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İŞKUR'un Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında okullarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Güvenlik, MEB Çevre Düzenlemesi, MEB bakım onarım ve temizlik alanlarında görevlendirilecek adayları belirlemek kura çekilişi yapıldı. Bazı illerde kura sonuçları açıklanmaya başlandı. Adaylar, bulundukları illerin il milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

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