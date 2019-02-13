İŞKUR İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte özel sektörün personel ihtiyacını karşılamak için kurulmuş bir devlet kurumudur. İŞKUR'un resmi twitter hesabı üzerinden başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili bir infografik yayınlandı. Grafikte işkur ilanlarına başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili detaylara yer verildi.