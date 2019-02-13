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İŞKUR İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte özel sektörün personel ihtiyacını karşılamak için kurulmuş bir devlet kurumudur. İŞKUR'un resmi twitter hesabı üzerinden başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili bir infografik yayınlandı. Grafikte işkur ilanlarına başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili detaylara yer verildi.

İŞKUR İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte özel sektörün personel ihtiyacını karşılamak için kurulmuş bir devlet kurumudur. İŞKUR'un resmi twitter hesabı üzerinden başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili bir infografik yayınlandı. Grafikte işkur ilanlarına başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili detaylara yer verildi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:49
İŞKUR İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte özel sektörün personel ihtiyacını karşılamak için kurulmuş bir devlet kurumudur. İŞKUR'un resmi twitter hesabı üzerinden başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili bir infografik yayınlandı. Grafikte işkur ilanlarına başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili detaylara yer verildi.

İŞKUR aracılığıyla yayılanan kamu ve özel sektör iş ilanlarına nasıl başvuru yapılır?

  • https://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden TC Kimlik numarası ile giriş yaparak başvuru yapılabilir.
  • ALO 170 İŞKUR hattı aranarak başvuru yapılabilir.
  • 81 İlde bulunan İŞKUR İl müdürlüklerine bizzat giderek başvuru yapılabilir.
  • Organize Sanayi, Üniversite, İş Merkezi gibi bölgelerde kurulan Hizmet Merkezlerine giderek başvuru yapılabilir.
  • Belediye ve Ticaret Odalarında bulunan İŞKUR masalarına giderek başvuru yapılabilir.
  • İŞKUR müdürlüklerinde hizmet veren İş ve Meslek Danışmanları ile görüşülerek iş başvuruları yapılabilir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.02.2019 18:50
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