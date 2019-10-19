İŞKUR DKK, MSB, EGM, MEB ve CSB başvuru şartları nedir? İŞKUR'dan kamuya personel ve memur alımları

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya farklı kurumlar tarafından çok sayıda kamu personeli alımı yapılacak. İşte detaylar. İŞKUR aracılığı ile gelmiş olan kamu personeli alımı ilanlarına başvurular İnternet üzerinden yapılabilir .Ancak adaylar başvuru yapabilmeleri için öncelikle belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan aşağıdaki nitelikler aranacaktır. Başvuru yapacak adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak gerçekleştirebilirler. Bu yönde başvurular İnternet aracılığı ile yapılacak olup, adaylar ilgili sayfaya giriş yaptıklarında açılacak ekranda İŞYERİ TÜRÜ kısmını Kamu olarak seçecektir.

İŞKUR ÜZERİNDEN ALIM YAPACAK KURUMLAR:

AMASYA MERKEZ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA: 6 Engelli TeMizlik Görevlisi

MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL.TES.İŞL.ANT BAŞKANLIĞI: 1 Bilişim Tekolojileri Teknisyeni

KARGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 1 İş Makineleri Operatörü

DENİZ K.K. İSTANBUL BAK. ONR. İS. K.LIĞI UMURYERİ: 1 İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (KAMU GRUBU): 160 Güvenlik Görevlisi ve İlkokul mezunu 15 Temizlik Görevlisi

ÇİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 3 Su Hazırlama İşçisi

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ: Diğer Teknisyen Ve Teknikerler

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI(KAMU GRUBU): 1 Mutemet, 1 İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı, 1 İdari Büro Görevlisi ve

2 Satın Alma Görevlisi

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İŞKUR aracılığı ile gelmiş olan kamu personeli alımı ilanlarına başvurular İnternet üzerinden yapılabilir .Ancak adaylar başvuru yapabilmeleri için öncelikle belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan aşağıdaki nitelikler aranacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

En az ilkokul mezunu olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İlanda aranıyorsa mezuniyete göre Kamu Personeli Seçme Sınavı şartını taşımak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Engelli alımlar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak,

Alım yapılacak pozisyon için gerekli eğitim ve belge şartını yerine getirmeleri gereklidir.

BAŞVURULAR:

Başvuru yapacak adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak gerçekleştirebilirler. Bu yönde başvurular İnternet aracılığı ile yapılacak olup, adaylar ilgili sayfaya giriş yaptıklarında açılacak ekranda İŞYERİ TÜRÜ kısmını Kamu olarak seçerek ve İŞYERİ ÜNVANI kısmına ilgil kurum adını yazarak ilanlara ulaşabilirler.

İŞKUR'DA İSTİHDAM REKORU

Muş'ta, Türkiye İş Kurumu'nca (İŞKUR) sağlanan destekler sayesinde istihdam oranında büyük artış oldu. Geçen yıl 10 ayda 763 kişinin işe yerleştirildiği Muş'ta, bu sene 3 bin 182 kişi iş sahibi oldu. İŞKUR Müdür Vekili Ahmet Sağlık, kalkınmada 6'ncı bölgede olan kentte, verilen teşvikler sayesinde, istihdamda önemli artışlar olduğunu belirtti. Peki İŞKUR'a nasıl başvurulur? İŞKUR başvuru şartları nelerdir?

Türkiye'de, kalkınmada 6'ncı teşvik bölgesinde yer alan Muş'ta yapılan yeni yatırımlarla istihdamda önemli artış sağlandı. Özellikle tekstil sektöründe açılan yeni tesislerle kentte çok sayıda genç, iş sahibi oldu. İstihdam politikaları doğrultusunda işverene yönelik birçok kamusal hizmet sunan İŞKUR İl Müdürlüğü'nce yatırımcılara sağlanan destekler sayesinde istihdam, 2 katına çıktı. İŞKUR İl Müdürü Vekili Ahmet Sağlık, "Kalkınmada 6'ncı teşvik bölgesinde yer alan Muş ilimiz, yeni tekstil fabrikaları ile istihdam alanlarını artırmış durumda. Muş'ta en çok istihdam sağlayan sektör, imalat sektörüdür. Yatırımcılarımıza, il müdürlüğümüz tarafından verilen desteklerle istihdam alanını ve istihdam oranını 2 katına çıkarmış durumdayız. Geçtiğimiz yıl aynı tarih itibarıyla 1763 kişi istihdam edilmişken, bu yıl ise 3 bin 182 kişi yine istihdam edilmiştir. Bu tarih itibarıyla biz yüzde yüz 80 oranda başarı sağlamış durumdayız. Beklentimiz; tekstil fabrikalarının ya da imalat sektörünün artmasıyla istihdam oranlarımızın daha yüksek oranlara çıkmasıdır" diye konuştu.

"İŞKUR'UN DESTEĞİ DOĞRULTUSUNDA BUNDAN SONRADA KAPASİTEMİZ DAHA DA ARTACAK"

Öte yandan merkezi İstanbul'da bulunan tekstil fabrikasının yetkilileri, Muş'ta da 2 fabrika açtı. İş insanı Cemal Oktan, "İstanbul merkezli olan firmamız, 6'ncı teşvik bölgesinden dolayı şu anda Muş ilimizde 2 fabrika kurmuş durumdayız. Geçtiğimiz yıla oranla kapasitemiz 2 kat artmış durumda. İŞKUR'un desteği doğrultusunda bundan sonrada kapasitemiz daha da artacak. Şu anda 60 kişi civarında İŞKUR'un desteği fabrikamızda mevcuttur. İkinci kurs talebimiz oldu. İnşallah 60 kişilik destek daha alacağız. Bununla birlikte yaklaşık 120 kişilik destek olacaktır" dedi.

Tekstil çalışanlarından Büşra Aydın ise sağlanan istihdamla artık il dışına gitmeye gerek kalmadığını belirterek, "Kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı başarabiliyoruz. Her insan gibi kimseye muhtaç olmuyoruz, ailemize yardım etmeye çalışıyoruz. Fabrikalar sayesinde artık dışarı gitmiyoruz, ailemizden uzak kalmıyoruz. İŞKUR'un da ciddi desteği var" diye konuştu.

İŞKUR NEDİR?

İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.