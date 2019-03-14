İŞKUR'dan Günlük 85 lira...

İşsiz vatandaşlar maddi destek verilmeye devam ediyor. İŞKUR, işsiz vatandaşların günlük ihtiyaçlarını ve iş başı eğitimi almasına yardımcı oluyor. Milliyet'in bir haberine göre, İŞKUR, 3-9 ay arası olan eğitim programlarına katılanlara günlük ihtiyaç olarak 85 TL ödeme yapıyor. İşte İŞKUR eğitim programlarına başvuru şartları...

- Günlük 77.70 TL.



- Öğrenciler için 58.27 TL.



- İşsizlik ödeneği alanlar için 38.85 TL.

- Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 85 TL.



- Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanacak.



- Program süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderleri de karşılanacak.

3-9 ay arası sürüyor



- İşbaşı Eğitim Programı, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor.



- Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan İEP'lere katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. Bazı bilişim firmaları İŞKUR ilanıyla bulut bilişim alanında eğitimler için başvuru toplamaya başladı.



- Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabiliyor.

İşte program şartları



- Kuruma kayıtlı işsiz olmak.



- 15 yaşını tamamlamış olmak.



- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak.



- Emekli olmamak.

- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak.



- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak.



- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak.

- Bu şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabiliyor.



- Öte yandan tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabiliyor.

Nasıl talep edilir?



- Programa katılmak isteyenler, işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendi bulabileceği gibi İŞKUR'dan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebiliyor.

- Ayrıca işverenler, istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabiliyor ya da katılımcı adayların kendilerine bulunması için İŞKUR'dan talepte bulunabiliyor.

Nereden başvurulur?



İşbaşı Eğitim Programları'na başvurmak isteyenler, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yaparak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilecek.



İşbaşı Eğitim Programları dahil tüm İşkur Kurs ilanlarına linkten ulaşmak mümkün: http://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx