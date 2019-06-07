İŞKUR'dan Günlük 77 TL Ödeme!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kaydı bulunan kayıtlı olan işsizlerin meslek deneyimleri sağlamaları adına ve teorik eğitimlerini almaları adına mesleklerde uygulama gösterilmektedir. Çalışma ortamına uyum sağlanması amacıyla düzenlenen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) programlarından biridir.

İşsiz vatandaşların meslek yeterliliklerini tamamlayabilmeleri adına tecrübe sağlanmasına yardımcı olan program olarak bilinir.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbaşı eğitim programlarına katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabilecekler veya dilerlerse İŞKUR'dan talep edebilecekler.

Ayrıca işverenlerde işbaşı eğitim programlarında görevledirmek adına işçilerini kendileri bulabilir veya İŞKUR'dan talep edebilecektir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİ NE KADAR?

İŞKUR işbaşı eğitim programı süresini bilişim ve imalat sektöründe en fazla 6 ay olarak açıkladı. Diğer sektörlerde ise bu süre en fazla 3 ay olarak bildirildi.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arasında bulunan gençlere hizmet süresi ise en fazla 9 ay olarak açıklandı.

İş başı eğitim programları günde en az 5 ve en çok 8 saat olarak düzenlendi.

Bunun yanı sıra haftada 6 günü aşmayacak şekilde ve haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlaması yapılacaktır.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞVURU ŞARTLARI

1- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

2- 15 yaşını tamamlamış olmak,

3- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

4- Emekli olmamak,

5- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

6- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma

7- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

8- Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

Bu şartlara uygun olanlar başvuru yapmak için 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine giderek başvuru yapabileceklerdir...

GÜNLÜK 77 TL ÖDEME İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İşbaşı eğitim programlarına katılanlara yapılan ödemeler ise;

1- Katılımcı zaruri gideri (Günlük 77,70 TL, öğrenciler için 58,27, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL)

2- Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 85 TL zaruri gider ödenecektir.

3- Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanacaktır.

4- İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

5- Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

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