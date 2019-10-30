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İŞKUR'da 51 bin işçi ve personel aranıyor! Başvuru şartları neler?

Yurt genelinde vasıflı veya vasıfsız iş arayan vatandaşlara istihdam sağlayan İŞKUR, farklı pozisyonlarda birçok iş ilanı yayınladı. İŞKUR'un yayımladığı son ilanlara göre, 51 bin personel alımı yapılacak.

İŞKUR'da 51 bin işçi ve personel aranıyor! Başvuru şartları neler?

Yurt genelinde vasıflı veya vasıfsız iş arayan vatandaşlara istihdam sağlayan İŞKUR, farklı pozisyonlarda birçok iş ilanı yayınladı. İŞKUR'un yayımladığı son ilanlara göre, 51 bin personel alımı yapılacak.

30 Ekim 2019 Çarşamba 11:33
İŞKUR'da 51 bin işçi ve personel aranıyor! Başvuru şartları neler?

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinde yayınladığı son ilanlara göre, 51 bin memur ve personel ve işçi alımı yapılacağı görüldü. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'a başvurunun nasıl yapılacağını merak etmeye başladı.KPSS şartının aranmadığı işe alımlarda  30 bin işçi ve 21 bin memur-personel alımı yapılacağı bildirildi.

İşte, İŞKUR'da yayımlanan 51 bin personel iş ilanları ile ilgili detaylar...

Ön başvuru şart

Yüzlerce meslek gurubundan, her okur düzeyden daimi ve geçici olmak üzere toplamda 51 bin personel alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, ön başvurularının kendi şubelerinden veya internet ortamından online yapılacağını ve yayınlanan iş ilanlarında engelli ve eski hükümlülere göre de iş imkanı sağlanacağını belirtti. 

Nasıl başvuru yapılır?

Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden 24 saat ilan sınırlaması yaparak ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.

Hangi alanlarda alım olacak?

Beden İşçisi (Genel) 9898

Makineci (Dikiş) 1947

Satış Danışmanı / Uzmanı 1636

Temizlik Görevlisi 1592

Garson (Servis Elemanı) 1428

Kasiyer 1086

Konfeksiyon İşçisi 795

Ön Muhasebeci 736

Reyon Görevlisi 671

Dokuma Konfeksiyon Makineci 642

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 630

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 554

Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 508

Güvenlik Görevlisi 505

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 471

Büro Memuru (Genel) 466

Şoför-Yük Taşıma 465

Ambar/Depo Görevlisi 404

Aşçı 404

Pazarlamacı 380

Bulaşıkçı (Stevard) 346

Paketleme işçisi 331

Kalite Kontrolcü 304

Elektrikçi (Genel) 301

Aşçı Yardımcısı 293

Ayakkabı İmalatçısı 288

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 261

CNC Torna Tezgahı Operatörü 260

Forklift Operatörü 257

Beden İşçisi (Temizlik) 253

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 240

Ütücü 238

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