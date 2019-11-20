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IŞİD davası sanığına tahliye!

Kayseri'de, IŞİD üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Cihan Abdullah El Cuma (34), tahliyesine karar verildi.

IŞİD davası sanığına tahliye!

Kayseri'de, IŞİD üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Cihan Abdullah El Cuma (34), tahliyesine karar verildi.

20 Kasım 2019 Çarşamba 06:53
IŞİD davası sanığına tahliye!

Cihan Abdullah El Cuma, geçen 27 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü'nü cep telefonuyla görüntülediği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklu yargılanan sanık, hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında otobüs durağında tam otobüse bineceğim sırada polis geldi, o an cep telefonu ile görüşme yapıyordum, herhangi bir çekim yapmadım. 1,5 yıl önce Türkiye’ye geldik. Yaklaşık 5 yıl önce İdlib’de yaşarken, IŞİD orayı gele geçirdi, tüm erkekleri götürdü. Eşimi de götürdü; ama eşim savaşmayı kabul etmediği için 1 ay nezarette kaldı, 4 ay da mutfakta çalıştırdılar. Daha sonra eşimi öldürdüler, ben de çocuklarım ile Türkiye'ye geldim. 7 çocuğumdan 3'ü sağır ve dilsizdir, mağdur durumdalar. Telefonda çıkan kalıntılar, çocukların okuduğu haberlerdir, benim hiç bilgim yok" dedi.

Mahkeme heyeti, olay anında sanığın cep telefonunda herhangi bir görüntü ya da kayıt çıkmadığı ve 5 aydır tutuklu olduğu gerekçesiyle tahliyesine karar vererek, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
DeaşSuriyeTürkiyeKayseriışid
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