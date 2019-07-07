İŞE GİREMEDİYSEN KENDİ İŞİNİ KUR!

Üniversite adayları 18 Temmuz’da açıklanacak sonuçları beklerken bir yandan da meslek arayışlarını sürdürüyor. Meslek seçiminde adayların hayalleri kadar gelecek kaygısı da öne çıkıyor. Genç işsizliğin % 26,7 olduğu Türkiye’de mezun olunca işsizler ordusuna katılmak istemeyen adaylar, iş bulma oranının yüksek olduğu bölümleri tercih ediyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi tasarım ve ar-ge merkezi uygulayıcısı Prof. Dr. Atilla Bağrıaçık’a göre mezun olup da işsiz kalmamak mümkün. Bağrıaçık girişimci öğrencileri ve firmaları bekleyen fırsatları Habertürk’te yayınlanan ve Dr Görkem İldaş’ın hazırlayıp sunduğu Yolun Başındayken’de anlattı.

GİRİŞİMCİ ÖĞRENCİYE FIRSAT ÇOK

Avrupa Birliği’nin ‘Horizon Europe’ çalışmalarına dikkat çeken Bağrıaçık, araştrma ve inovasyon projelerine sadece 2021-2027 yılları arasında 94 milyar hibe verildğini söyledi; start up' lara, unicornlara ve teknolojiye ağırlık vermenin şart olduğunu ekledi. Üniversitelerin girişimci öğrencileri desteklemesi gerektiğini belirten Bağrıaçık, ‘sadece ders vermek yetmiyor. Uygulama becerisini de öğrenciye kazandırmak önemli. Demek ki hem teori vereceğiz hem uygulama. Üniversitede teori olmadan uygulama olmaz ancak tek başına teori de bir işe yaramaz’ dedi ve ekledi: Teori bir anlamda insanın iskeletidir. Bunun kemiğe ve ete dönüşmesi ancak tecrübe ve uygulamayla olur.

İSTEYENE TEŞVİK ÇOK, ALAN YOK

Hayat Boyu öğrenenlerin programı Yolun Başındayken’de İldaş’ın sorularını yanıtlayan Bağrıaçık, hangi alanda çalışıyor olursak olalım girişimcilik yönünün mutlaka araştırılması ve desteklenmesi gerektiğini söyledi, ‘İsteyene destek ve teşvik çok’ mesajı verdi. ‘Arge ve tasarım projeleri ile ilgili 19 tane teşvik var. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar teşvik yok’ diye konuştu. Bağrıaçık, teşviklerin yer aldığı listeyi de Habertürk ekranlarında paylaştı.

‘19 tane teşvik var. İddia ediyorum dünyanın hiçbir yerinde bu kadar teşvik yok. Maalesef kullanılamıyor. Yaptığımız hesaplara göre yılda 500 ile bir milyon dolar arası bir hibe var’ diye konuşan Bağrıaçık, üniversitelerin, öğrencilerin yaratıcılıktan girişimciliğe uzanan yolculuğunu desteklemesi gerektiğini söyledi.

İŞE GİRME TELAŞINDA DEĞİL, KENDİ İŞİNİ YARATAN ÖĞRENCİ OLUN

Üniversite öğrencilerine ‘işe girme telaşında değil, kendi işini yaratan öğrenci olun’ tavsiyesinde bulunan Bağrıaçık’a göre girişimcilik üniversitelerde hemen her bölümde zorunlu ders olmalı zira teşvik pek çok sektörde var. Örneğin, mimarlıkta , makine sanayide , elektrik – elektronikte, medikalde hatta gıdada var. Ya da şu anda seracılıkla ilgili öyle çalışmalar yapıyoruz ki dünyada eşi benzeri yok. Öğrencilerimiz de hep bu sürecin içerisinde. Öğrenci kendi işini yapsın ama bu tür teşviklerden yararlanmak için de girşimcilik dersi alsın’ diye konuştu.

GİRİŞİMCİLİĞİ ÖĞRETECEK HOCA VAR MI?

Bağrıaçık’ın bölüm ve okul arayışındaki üniversite adaylarına ve ailelerine bir de önerisi vardı: ‘Açıklanacak YKS sonuçlarının ardından başlayacak tercih döneminde üniversitelerin akademik kadrosunu iyi inceleyin. Girişimcilik ve yenilikçilik uygulamalarını hayata geçirecek hocalar var mı? Kararınızı ona göre verin’