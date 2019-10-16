'İşe başladığı gün patronunu gasbetti'

Antalya'da bu sabah işe başladığı pansiyonun sahibinden bıçak zoruyla bin 150 lira gasbederek kaçtığı iddia edilen zanlı için polis ekiplerince yakalama çalışması başlatıldı.

İddiaya göre, Muratpaşa ilçesindeki bir pansiyonda bu sabah işe başlayan 36 yaşındaki S.B, iş yeri sahibi Umut Aktaş'ın bin 150 lirasını bıçak zoruyla alarak kaçtı.

Aktaş'ın durumu polis bildirmesi üzerine güvenlik kameralarından eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA