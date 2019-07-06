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İşçileri taşıyan minibüs, piknik dönüşü kaza yaptı: 12'si ağır 23 yaralı

Ajanslardan alınan son dakika haberine göre, Hisarbeyli-Başakköy yolunda ilerleyen 34 LPG 542 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İşçileri taşıyan minibüs, piknik dönüşü kaza yaptı: 12'si ağır 23 yaralı

Ajanslardan alınan son dakika haberine göre, Hisarbeyli-Başakköy yolunda ilerleyen 34 LPG 542 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 22:43
İşçileri taşıyan minibüs, piknik dönüşü kaza yaptı: 12'si ağır 23 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hisarbeyli-Başakköy yolunda ilerleyen 34 LPG 542 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 

Kazada 12'si ağır 23 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de trafik akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. 

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