İş Yerinde Stresle Baş Etmenin Yolları!

Hem işverenler hem de çalışanlar için önemli olduğu kesin bir konu: işyerinde stres! Çalışma ortamında verimliliği ve iş barışını sonuna kadar bitirebilen, büyük firmaları batırabilen, kamu kurumlarını adeta verimsiz birer taş binaya çeviren ‘işyerinde stres’ bugünkü konumuz olacak.

Yöneticiler, çalışma ortamını işyerinde çalışan stresini azaltacak şekilde organize etmek için yararlı araçlar bulabilir ve bu da otomatik olarak daha yüksek verimlilik sağlar. Çalışanların kendileri için bir şeyler ters giderse: çok tembel olduklarını, çalışmak istemediklerini, çalışma umutlarının kasvetli tonlarda görüldüğünü, iş yüküyle başa çıkamayacaklarını hissettikleri anda aslında bu durumun aşılabilir olduğunu aşılamak bu stresin kaynağını yok edebilir. İşyeri stresini ortadan kaldırmak hem çalışanlar hem de yöneticiler için ortak bir sorundur ve ortak çözülebilir.

Peki işyerinde stresin nedenleri temel olarak nelerdir?

Rollerin dağılımındaki belirsizlik

Çalışanlar arasında belli bir rol dağılımının olmaması temel unsurlardan biridir. Kimi çalışanlar için “3 kişinin yaptığı işi tek balına yapıyor” değerlendirilmesi yakın gelecekte işyerinde oluşacak çatışma ortamının habercisidir.

Çalışanların çatışması ve reaksiyonlar

Çalışanlar arasında yaşanan çatışmaya yokmuş gibi davranmak sorunu büyütmekten başka bir sonuç doğurmaz. Sorun müdahale edilmeli ve nihayete erdirilmelidir. Takım oyunu oynayabilen bir ekip olabilmek, kimi zaman aile gibi olabilmek önemli. Yöneticilerin bu konuda önemli bir ödevi de bu ortamı oluşturmak. Kimi zaman sosyal faaliyetler kimi zaman da hizmet içi eğitimler çatışmaları aza indirgeyebilir.

Motivasyon kaybı

Çalışanlar ve yöneticiler tarafından vizyon ve misyon boşluğu nedeniyle bu sorun yaşanmaktadır. İşyerinin vizyonu ve misyonunun benimsenmesi bunun için de işyerinin tüm paydaşları tarafından kabul görmesi temel unsurdur.

Bunların yanı sıra olası diğer faktörler şunlar:

Maaşlar ve primlerin yetersiz olması, sorumluluk karmaşası, çalışma koşulları, işin heyecan verici olarak yansıtılamaması, liderlik yapanların yetersizliği ve başarısızlıklar işyerinde baş edilemeyen strese kaynak teşkil edebilir.

İşyerinde stresi sona erdirebilecek ortamı sağlayabilmek için mutlaka çalışan odaklı bir altyapı çalışması yapılmalıdır. İşveren veya yöneticiler bunu somut verilerle ortaya koymalı ve verimsiz ve gelişime kapalı bir işyeri olmadan önceki son fırsatı kollamalıdır. Çalışan temelli olmayan hiçbir çözüm, çözüm olmayacaktır.

İşyerindeki herkesin aidiyet duygusuna sahip olması önceliklidir. Aidiyet duymayan hangi personel kendisini işyerine adayabilir ki? İşverenler karar alma süreçlerinde daha demokratik bir görüntü çizebilirler! Örneğin işyerine alınması planlanan yeni sandalyeler için tüm çalışanlardan fikir almaya çalışmak neden kötü olsun?

Çalışanların yaptıkları en ufak bir işin sonucunda bile övülmeye ve yaptıkları işin kıymetli olduğunu görmeye ihtiyaçları var mutlaka. Neden patron ya da yönetici bunu yapmasın? İnsani ilişkilerimizi bu seviyeye çekebilmek neden bu kadar zor olabilir?

Tabii ki zor olması için hiçbir neden yok! İnsan temelli belirlenen tüm çözüm önerileri işyerinin ve işin kalitesinin yegane katili olabilecek stresi çalışma ortamınızdan sonsuza dek kovabilir!

Çalışanların uygulayabilecekleri çözümler ise işyerlerine aidiyet hissetmek konusunda ne kadar özverili olduklarını kendi içlerinde tespit etmeleridir. Aidiyet ön koşuldur ve eğer çalıştığınız yeri ‘yuvanız’ olarak göremiyorsanız ne kadar adanmışlıkla çalışabilirsiniz? Sorunların temellerine inerek gereken tespit ve tedavi konusunda işvereninize mutlaka yardımcı olmayı deneyin.

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