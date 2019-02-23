İş ve Meslek Danışmanları Mülakat Sonuçları Hala Açıklanmadı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2018 yılının Haziran ayında 78 büro personeli ve 1041 iş ve meslek danışmanı için ilana çıkmış ve yine aynı yılın eylül ayında başvuru sonuçlarını açıklamıştı. Daha sonra adaylar mülakata çağrılmış ve mülakat işlemleri tamamlanmıştı. Üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hala mülakat sonuçları açıklanmadı.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aylardır mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya 2018'in Aralık ayında mülakat sonuçlarının açıklanacağını katıldığı bir televizyon programında açıklamıştı ancak mülakat sonuçları ile ilgili bir gelişme olmadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 18 Ocak 2019 tarihinde yaptığı açıklamasında kısa süre içerisinde mülakat sonuçlarının açıklanacağını belirtmiş olmasına rağmen sonuçlar yine açıklanmadı.

MÜLAKAT SONUÇLARININ AÇIKLANMAMASI ADAYLARI MAĞDUR EDİYOR

Mülakat sonuçlarının açıklanmaması adayları mağdur ediyor. Aylardır sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar, tabir-i caizse sonuçlara kilitlendiği için adım atamıyor. Bakanlık ve kurum yetkililerinin acilen sonuçları açıklaması yüzlerce adayın mağduriyetini giderecektir.

Başka kurumlar mülakat sonuçlarını kısa süre içerisinde değerlendirip, sonuçları açıklıyor ancak iştigal konusu iş olan bir kurumun mülakat sonuçlarını bu kadar süre geçmesine rağmen açıklayamamasına bir anlam verilemiyor.

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hiç bir yetkili kişi veya kurum sonuçların ne zaman açıklanacağı ile ilgili net bir tarih vermiyor ancak sosyal medya üzerinden etkileşimde olan bazı adaylar araya syerel seçimlerin girdiğini, sonuçların seçimlerden sonra açıklanacağını iddia ediyor. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları ise Türkiye İş Kurumu'nun yerel seçimlerle ne gibi bir bağlantısı olduğuna anlam veremediğini, bu iddianın doğru olmadığını dile getiriyor.

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