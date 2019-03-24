İş İlanlarına Artık Telefonla Başvurabilirsiniz!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü aracılığıyla personel alım ilanlarına başvuruların internet üzerinden alınması uygulaması hayata geçirilmişti. Bu gelişmenin ardından İŞKUR tarafından ALO 170 ile telefon ile iş ilanlarına başvuru yapılmasına ilişkin uygulama hayata geçirildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ALO 170 hattı geliştirildi. Bu hat üzerinden iş ilanlarına başvuru yapılırken şikayetler de belirtiliyor.

Peki ALO 170 üzerinden adaylar nasıl iş başvurusu yapabilecek? İşte detaylar:

Adaylar ALO 170 hattını aradıklarında karşılarına sekreter bandı çıkacaktır. Birkaç bölüm sayıldıktan sonra adayların diğer hizmetler için belirtilen rakamı yazmaları gerekmektedir. Bu rakam üzerinden canlı sekretere ulaşım sağlanacaktır.

Görüşme sırasında adaylardan T. C. Kimlik Numarası, doğum tarihi, baba adı, anne adı ve doğum yeri bilgisi sorulacaktır. Bu bilgiler verildikten sonra adaylara ikamet ettikleri il ve ilçe için hangi ilanlara başvuru hakkının olduğuna ilişkin bilgi veriliyor. Bu ilanlar kamu veya özel sektör ilanları olabiliyor.

Adaylar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracıulığı ile yayımlanan ilanların numaralarını sekretere ileterek ilanlara daha kolay başvuru yapabileceklerdir. Adaylar iş ilan numaralarını bilmeden arama yaptıklarında bu görüşme çok uzun sürecektir. Adaylar kendilerine uygun ilanları seçtiklerinde sekreterin 'onaylıyor musunuz' sorusuna onay vererek başvuru işlemlerinin sonuçlandırıyor.