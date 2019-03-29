İş Arkadaşımla Anlaşamıyorum! Ne Yapmalıyım?

Hepimiz bu sorunu hayatımızda en az bir kez yaşadık, yaşıyoruz veya yaşayacağız. İnsani ilişkilerin iki doğal sonucundan birisi de anlaşamamak çünkü. İster elektrik deyin ister frekans bazı insanlarla maalesef bağlantı kurup arkadaşlık edemiyorsunuz. Hele ki bu sizinle aynı odada çalışan birisiyse eziyetin en büyüğü oluyor. Şimdi iş yerinde oturup bu haberi okuyan binlerce okur ‘Evet! Tam da benden bahsediyor! Peki nasıl kurtulurum bu sorundan?’ diyor. %100 çözüm reçetesi veremiyor olsak dahi en azından deneyip elinizden geleni yaptığınızdan emin olacağınız ve sonuçta pişmanlık duymayacağınız bir dizi tavsiyemiz var elbette!

Bazı insanlar gerçekten zor olabiliyor. Bu insanlarla aynı istikamette normal şekilde iletişimde olabilmek gerçekten imkansıza yakın. Konuşmaya çalışsanız dahi karşınıza ‘Berlin Duvarı’ gibi bir set koyuveriyor bu insanlar. Deniyorsunuz ama nafile. Ters cevaplar sorunlu bakışlar ve daha neler…

Bir kısmı agresif tavırlarla sizleri caydırırken bir kısmı sakinlikleriyle sizi çileden çıkarabilir. Lütfen sakin kalın ve onarın sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Sinsi hareketlere ‘altınızı oymaya’ çalışanlar da olabilir. Onlara da prim vermeyin. Hepsinden önemlisi kendi kişilik özelliklerinizi başkaları için değiştirmeyin.

Biz yine de tavsiyelerimize iyi niyetle başlayalım:

Öncelikle mutlaka konuşarak çözüm aramak hayırlıdır. Mutlaka bir damarını bulmaya çalışın. Belki hayatı boyunca aşağılanmış, dışlanmış bir kişi olduğu için zor bir yapısı vardır. Veya kötü tecrübelerle yaşamıştır. Güler yüzle sorunu anlamaya çalışarak son kez konuşmayı deneyin.

Konuşmanıza rağmen aynı kaldıysa belki Erich Fromm’un savı olan ‘Sevgi Dili’ farklıdır! Belki ufak bir kalemlik hediye edip kalbini kazanıp bu soğukluğu atlatabilirsiniz! Denemekte fayda var!

Buna rağmen aynı olumsuz tavırlar devam ediyorsa başka bir arkadaşınızla konuyu paylaşarak size başka bir projeksiyon sunmasını sağlayın. Belki bir noktaya takılı kaldınız ve bütünü göremiyorsunuz.

Zaman ve uğraşmanıza rağmen devam ederse bu tip tavırlar, bu kişiyle iletişiminizi sınırlandırın. Performansınızı ve hayat kalitenizi kişilere endekslemeyin. Unutmayın onlara teslim olmamalısınız!

Yöneticinizle görüşerek birim değişikliği dahi isteyebilirsiniz. Olumsuz sonuçlanırsa karşınızdaki olumsuz karakteri ignore etmek zorundasınız. Artık o yokmuş gibi davranmak son çarenizdir.

‘Ama aynı odada akşama kadar beraberiz! Ne yapalım bu şekilde?’ diyenlere sesleniyoruz. Kişilere endeksli olmayın. Onu görmeyin ve duymayın! Ne kaybedersiniz? Bu kişi sizin hayatınıza yakın ama meclisinize uzaksa bunun size ne zararı olabilir? Tabii ki hiçbir zararı olmaz. Aksine bu tip insanların olmaması hayat standardınızı normal seviyeye getirecektir.

İnsanları yönetmeye çalışın. Eğer onları kontrol edebilirseniz bu tip insanların size zarar vermesini de engellemiş olursunuz.

En önemlisi de kimse için kendinizden ödün vermeyin. İyi çalışmak, iyi insan olmak ve iyi dost olmak konusunda taviz vermeyin! Olumsuz insanlardan uzak durun!