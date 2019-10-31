İş Arayanlara Müjde!

İl Müdürü Eşref Aslan, “İl Müdürlüğümüz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (MTSO), Manisa Ticaret Borsası Başkanlığı (MTB), Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB), Manisa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (MOSB) işbirliği ile 5 Kasım 2019 tarihinde saat: 10.00’da Manisa Anemon Otel’de 12. Manisa İstihdamda Buluşma Günleri etkinliğinin açılışı yapılacaktır. Etkinliğimiz 5–6 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. 42 Özel Sektör Firması ve 6 Kamu Kurumu ve Meslek Odaları katılacaktır. İki gün boyunca stantlar açık olup burada iş arayanlar ile işverenlerin görüşmeleri gerçekleştirilebilecektir. Değişim ve dönüşümün çok hızlı gerçekleştiği günümüzde, buna paralel olarak mesleklerde de orantılı olarak değişim söz konusudur. Bu kapsamda yakın gelecekte çok popüler olacak mesleklerle ilgili olarak ilk gün açılış ve protokol konuşmalarının sonrasında Kalite Birliği Başkan V. Mustafa Karaman’ın “Kalitenin İstihdama Katkısı” ve “Milli Ses Ver Projesi” tanıtımı konulu söyleşisi gerçekleştirilecektir. İkinci gün sabah oturumunda “Bilgi Ekonomisine Dayalı İşgücü Piyasasında Z Kuşağının Ve İşverenlerin Beklentileri” konulu panel düzenlenecektir. İkinci günün öğleden sonraki oturumunda ise ulusal düzeyde tanınan ve bilinen kişisel gelişim uzmanı eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan söyleşisiyle katılımcılarla buluşacaktır” dedi.

Aslan sözlerini şöyle sürdürdü: “İş arayan vatandaşlarla, birçok işverenin buluşma fırsatı yakalayacağı bu organizasyonda; İlimizdeki işgücünü arz edenleri; işgücü piyasası hakkında bilgilendirmek, istihdama girişlerini kolaylaştırmak, istihdam edilebilirliklerini arttırmak için aktif işgücü hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve çalışma hayatında başarılı olma konusunda rehberlik yapmak, İşgücü talep eden işyerlerini; işgücü piyasası, çalışma hayatı ve destekler konusunda bilgilendirmek, işgücü temini konusunda ve ihtiyaç duyacağı işgücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetim, üniversite, sanayici, işletmeci ve sivil toplum kuruluşları ile iş arayanlar ve öğrencileri buluşturmak, istihdam ve mesleki eğitim konusunda taraflar arasında işbirliği oluşturmak ve yapılan etkinlikleri kalıcı ve kurumsal hale getirebilmek, kurumları yerel ve ulusal düzeyde tanıtmak amaçlanmaktadır. 12. Manisa’da İstihdam ve Buluşma Günleri’ne katılmak isteyen vatandaşlarımız için etkinlik günleri her saat başı İl Müdürlüğümüz binası önünden ve CBÜ Muradiye Kampüsünden etkinlik alanına servis kaldırılıp ulaşım kolaylığı sağlanacaktır.”

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)