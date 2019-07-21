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İptal edilen seçimi AK Partili aday kazandı

31 Mart seçimlerinin ardından YSK tarafından seçimin yeniden yapılması kararı alınan Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde bugün yeniden seçim yapıldı. Bir önceki seçimde BBP’den kazanan ve mazbatası iptal edilen Ramazan Bozlak, bu seçimde AK Parti’den aday olarak seçimi kazandı.

İptal edilen seçimi AK Partili aday kazandı

31 Mart seçimlerinin ardından YSK tarafından seçimin yeniden yapılması kararı alınan Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde bugün yeniden seçim yapıldı. Bir önceki seçimde BBP’den kazanan ve mazbatası iptal edilen Ramazan Bozlak, bu seçimde AK Parti’den aday olarak seçimi kazandı.

21 Temmuz 2019 Pazar 20:55
İptal edilen seçimi AK Partili aday kazandı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Belediye Başkanlığının 31 Mart'taki seçimde Büyük Birlik Partisinden (BBP) aday olan Ramazan Bozlak kazandı. İtiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Bozlak'ın mazbatasını iptal ederek 2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunu'nun 29. maddesine göre yeni seçim yapılması kararı aldı.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Ramazan Bozlak kazandı

Seçimin iptali üzerine BBP'den ayrılan Bozlak bugün beldede yapılan seçime AK Parti'nin adayı olarak girdi. Beldede 4 okulda 11 sandıkta 2 bin 860 seçmenin oy kullandığı seçimde, BBP ve AK Parti olmak üzere 2 adayla seçime gidildi. Beldede kesin olmayan sonuçlara göre BBP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Us 783 oy alırken, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ramazan Bozlak ise bin 624 oy alarak belediye başkanı seçildi.

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